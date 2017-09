Video: Rafael Nadal tretíkrát vyhral US Open a má 16. grandslamový titul

NEW YORK 11. septembra (WebNoviny.sk) – Jednoznačne favorizovaný španielsky líder svetového rebríčka tenistov Rafael Nadal zvíťazil nad juhoafrickou dvadsaťosmičkou podujatia Kevinom Andersonom za 147 minút presvedčivo 6:3, 6:3, 6:4 v nedeľňajšom finále dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Nadal získal svoj tretí titul v lokalite Flushing Meadows po sezónach 2010 a 2013 a dovedna šestnásty singlový na veľkej štvorke. V takto dôležitých súbojoch má bilanciu 16:7.

Odkedy Nadal dosiahol brejk na 4:3 v prvom sete (po štyroch nevyužitých jednotlivých príležitostiach na returne vo dvoch gemoch), mal hernú aj mentálnu kontrolu nad dianím na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium. Pri konečnom účtovaní mal pomer „winnerov“ a nevynútených chýb 30:11, Anderson 32:40.

Španiel zvládol všetkých 16 zákrokov pri sieti, Juhoafričan tiež 16, ale iba z 34. Víťaz si pripísal 70 % fiftínov po svojom druhom podaní, zdolaný len 36 %. Nadal zužitkoval 4 z 9 brejkbalov, sám nečelil žiadnej bezprostrednej hrozbe straty servisu. Na loptičky to bolo 102:78.

Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan Nadal si odnesie z areálu USTA Billie Jean King National Tennis Center 2000 bodov do hodnotenia ATP a prémiu 3,7 milióna USD brutto, zdolaného uteší 1200 bodov a 1,825 milióna amerických dolárov pred zdanením.

Šampiónov rovesník Anderson, aktuálne 32. v hodnotení, klesol v bilancii zo vzájomných duelov na 0:5. V apríli prehral na antuke v Barcelone 3:6, 4:6, predchádzajúce tri konfrontácie boli na „harde“ (Toronto 2010, melbournské Australian Open 2015 a halový Paríž-Bercy tiež predvlani).

Nadal triumfoval aj na Roland Garros

Na historickom druhom mieste zaostáva Nadal o tri trofeje za Švajčiarom Rogerom Federerom. Platilo to aj pred touto sezónou, v ktorej zatiaľ dominujú.

Nadal triumfoval aj na parížskom Roland Garros, čím zavŕšil „La Décimu“ vo francúzskej metropole (predtým sa mu to podarilo na ďalších antukových podujatiach v Monte Carle a Barcelone), Federer sa presadil na melbournských Australian Open (vo finále proti Nadalovi) a na Wimbledone v Londýne.

Dosiaľ poslednú takto dokonalú sezónu voči konkurencii mali v roku 2010, keď Švajčiar triumfoval na južnej pologuli a Španielovi patrili zostávajúce tri položky GS.

Nadal si pripísal svoju 74. trofej na hlavnej profesionálnej úrovni, premiérovú na „harde“ od januára 2014, keď vynikol v katarskej Dauhe.

Španiel odvtedy absolvoval 34 podujatí na tvrdom podklade a bol v ôsmich finále. Tento rok v New Yorku nečelil žiadnemu vyzývateľovi z Top 20, posledným takýmto grandslamovým šampiónom bol Američan Pete Sampras na Wimbledone 2000.

Rodák z Manacoru Nadal je piatym grandslamovým šampiónom v rade vo veku 30 rokov či viac počnúc vlaňajším triumfom Švajčiara Stana Wawrinku práve na US Open. Siedmy raz v Open Ere sa stalo, že vo finále boli dvaja tridsiatnici, v New Yorku prvýkrát od sezóny 2002 (hostitelia Sampras a Andre Agassi).

Už od štvrťfinálovej prehry Federera s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom bolo isté, že Nadal aj k 11. septembru zostane na čele systému pre nasadzovanie. Prvý raz bol jednotkou 18. augusta 2008 a momentálne má na konte 144. týždeň panovania v súčte štyroch jednotlivých období – to aktuálne sa začalo 21. augusta, keď preskočil Brita Andyho Murrayho.

Anderson si zlepšil rekord

Zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho Nadal vedie v tejto chvíli v bodovaní sezóny Race o citeľných 1860 bodov pred Federerom, takže je na najlepšej ceste stať sa štvrtý raz koncoročnou jednotkou (v minulosti súťažné ročníky 2008, 2010 a 2013).

Dotiahol by sa tým na historické štvrté miesto k Američanovi Johnovi McEnroovi, Čechovi Ivanovi Lendlovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi. Vedie Američan Pete Sampras (6) pred Federerom a Jimmym Connorsom z USA (po 5).

V pondelok bude okrem Nadala na čele hodnotenia jeho krajanka Garbine Muguruzová-Blancová. Prvý raz od nedele 10. augusta 2003 sa stane, že na vrchole systému dvojhry mužov a žien sa vyskytnú zástupcovia jednej krajiny. Vtedy to boli Američania Agassi a Serena Williamsová.

Rodák z Johannesburgu Anderson bol debutantom v takto významnom zápase na Majors. Niekdajší člen Top 10 dosiaľ mal rekord v podobe štvrťfinále, dostal sa doň predvlani práve na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických.

V Gulf Streame na Floride sídliaci rodák z Johannesburgu bol prvým Juhoafričanom vo finále tohto podujatia od sezóny 1965, keď to dokázal Cliff Drysdale. Nestal sa prvým šampiónom na vrcholnej úrovni z predmetného štátu od AO 1981 (Johan Kriek, ktorý pri repete na južnej pologuli v roku 1982 už hral za USA).

Andersom zároveň bol prvým juhoafrickým finalistom na GS od Australian Open 1984 (Kevin Curren, keď v roku 1985 bol v boji o primát na Wimbledone, už hral za Spojené štáty americké).

Philippoussis stratil primát

Zverenec Nevilla Godwina Anderson bol najnižšie renkingovo postaveným finalistom US Open od zavedenia počítačového poradia v roku 1973. Dosiaľ ním bol Austrálčan Mark Philippoussis, 22. v renkingu na ročníku 1998. Najnižšie rebríčkovo postaveným newyorským šampiónom naďalej je Agassi: v sezóne 1994 sa presadil ako 20. v systéme.

Anderson celkovo na Majors preklenul 9-ročnú pauzu renkingových outsiderov od prieniku Francúza Jo-Wilfrieda Tsongu, vtedy 38. v systéme, do finále Australian Open – Francúz tiež neuspel. Juhoafričan sa napokon nestal najnižšie renkingovo postaveným grandslamovým šampiónom od sezóny 2004 (Argentínčan Gastón Gaudio na RG – v tej chvíli bol 44. v hierarchii).

Anderson bol najstarším debutantom v grandslamovom finále od Roland Garros 1973 (v tom okamihu 33-ročný Chorvát Niki Pilič). Najstarším šampiónom hneď pri premiére vo finále na GS zostáva od Roland Garros 1972 vtedy 34-ročný Španiel Andrés Gimeno. Juhoafričan sa nestal prvým debutantom vo finále na Majors, ktorý okamžite uspel, od US Open 2014 (Chorvát Marin Čilič).

Finalistovi prípravného podujatia vo Washingtone Andersonovi pokazili sezónu 2016 rôzne zdravotné ťažkosti, nevyhol sa im ani tento rok (bedro, ľavé stehno, lakeť dominantnej pravej ruky). Do aktuálneho súťažného ročníka vstúpil až koncom februára, v polovici januára bol na 80. priečke v singlovom renkingu – najnižšie od 87. miesta z augusta 2010. V pondelok bude na 15. pozícii.

US Open – dvojhra mužov – finále:

Rafael Nadal (Šp.-1) – Kevin Anderson (JAR-28) 6:3, 6:3, 6:4 za 147 minút (58, 39, 50)

Cesta Nadala za titulom:

1. kolo: Dušan Lajovič (Srb., 85. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre) 7:6 (6), 6:2, 6:2 za 136 minút

2. kolo: Taro Daniel (Jap./121.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 za 173 minút

3. kolo: Leonardo Mayer (Arg.-LL/59.) 6:7 (3), 6:3, 6:1, 6:4 za 195 minút

4. kolo (osemfinále): Alexandr Dolgopolov (Ukr./64.) 6:2, 6:4, 6:1 za 101 minút

Štvrťfinále: Andrej Rubľov (Rus./53.) 6:1, 6:2, 6:2 za 96 minút

Semifinále: Juan Martín Del Potro (Arg.-24/28.) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 za 150 minút

Finále: Kevin Anderson (JAR-28/32.) 6:3, 6:3, 6:4 za 147 minút

Prehľad grandslamových titulov Nadala vo dvojhre (16):

Australian Open (Melbourne): 2009

Roland Garros (Paríž): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017

Wimbledon (Londýn): 2008, 2010

US Open (New York): 2010, 2013, 2017

Tenisti podľa počtu grandslamových titulov vo dvojhre:

Roger Federer (Švaj.) 19

Rafael Nadal (Šp.) 16

Pete Sampras (USA) 14

Roy Emerson (Aus.) a Novak Djokovič (Srb.) po 12

Björn Borg (Švéd.) a Rod Laver (Aus.) po 11