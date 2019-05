Video: Räikkönen absolvuje 300. preteky v F1, favoritom na Veľkej cene Monaka je Mercedes

MONTE CARLO 24. mája (WebNoviny.sk) – Počas nadchádzajúcej nedele sú v kalendári motoristickej formuly 1 na programe jedny z najprestížnejších pretekov – Veľká cena Monaka.

V úzkych uličkách Monte Carla a La Condamine bude patriť k najväčším favoritom majstrovský Mercedes, čo sa potvrdilo aj vo štvrtkových tréningoch. Jazdci „strieborných šípov“ bojovali najmä s pilotmi Red Bullu a obidve jazdy napokon vyhral úradujúci a päťnásobný šampión Lewis Hamilton.

„Neviem, odkiaľ stále berieme tie časy, ale konštantne zvyšujeme našu rýchlosť. Viac rozumieme autu a pneumatikám. Tieto veci fungujú spoločne a myslím si, že to je dôvod toho, že podávame také dobré výkony,“ povedal Hamilton pre portál Sky Sports.

Ferrari si brúsilo zuby na „pole position“

Sklamanie tejto sezóny Ferrari si v Monaku brúsilo zuby na „pole position“, ale štvrtkové tréningy vedenie tradičnej talianskej stajne prebrali z omylu. Sebastian Vettel v druhom tréningu zaostal za Hamiltonom dokonca o sedem desatín sekundy, čo je priepastný rozdiel.

„Skúsili sme mnoho vecí, ale nefungovali a neboli sme produktívni. Celkovo sa trochu trápime, v porovnaní s Mercedesom nám chýba rýchlosť. Máme problém dostať výkon z pneumatík. V každej oblasti niečo strácame, takže nie sme tam, kde by sme chceli byť na tomto okruhu. Som si však istý, že v sobotu sa to upokojí. Možno nám pomôže aj teplejšie počasie,“ komentoval Vettel pre web formula1.com.

Veľké jubileum Räikkönena

V monackých pretekoch prežije veľké jubileum Kimi Räikkönen. Fínsky veterán aktuálne v službách tímu Alfa Romeo v nedeľu absolvuje 300. preteky v F1. V najprestížnejšej triede motoršportu dosiahol 21 víťazstiev a v roku 2007 sa tešil z jediného titulu majstra sveta.

„Nezdá sa mi, že by to bola už taká doba. Bez tých dvoch rokov pauzy (pre seriál MS v rely, pozn.) by som tak dlho v F1 určite nejazdil. Mal som niekoľko dobrých pretekov, dosiahol pár dobrých výsledkov, ale koniec-koncov sú to iba preteky. Je to len číslo. Samozrejme, je to rozdiel v porovnaní s prvou veľkou cenou, ale keď sa do toho dostanete, už necítite zmeny,“ povedal Räikkönen svojou typickou rétorikou pre oficiálnu stránku F1.

V Monte Carle je aktuálne zamračené a v oblasti sa vyskytujú búrky. Pravdepodobnosť dažďa hrozí aj počas soboty a nedele a najvyššia teplota sa vyšplhá na 21°C. Sobotňajšia kvalifikácia sa začne o 15.00 h, nedeľňajšie preteky odštartujú o 15.10 h.