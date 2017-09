Video: Real Madrid neutvoril svetový rekord, po 512 dňoch neskóroval a šokujúco prehral

MADRID 21. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový šampión Real Madrid v novej ligovej sezóne 2017/2018 stále nevie, ako chutí víťazstvo v domácom prostredí. Po dvoch remízach s tímami z Valencie tentoraz nezískal ani bod v stredajšom stretnutí 5. kola proti Betisu Sevilla.

Andalúzania celý zápas statočne odolávali. Hostí niekoľkokrát ich zachránila konštrukcia bránky a medzi tromi žrďami žiaril odchovanec „bieleho baletu“ Antonio Adán. Keď už sa zdalo, že sa duel skončí bezgólovou remízou, podnikli Sevillčania v 94. min útok do rozhodenej obrany Realu a Paraguajčan Antonio Sanabria presnou hlavičkou rozhodol – 0:1.

Takmer 30 streleckých pokusov Realu

„Lopte sa dnes nechcelo do súperovej bránky. Mali sme 26 alebo 27 streleckých pokusov, ale nevyšlo to. Taký je futbal. Nebol to z našej strany skvelý výkon, no na druhej strane to nebolo ani zlé. Ak by sme skórovali, bol by to úplne iný zápas. V minulej sezóne sme vyhrali niekoľko duelov, v ktorých sme si to možno nezaslúžili. Teraz je to opačne. V troch domácich stretnutiach sme získali dva body z deviatich, ale musíme zostať pokojní. La Liga je dlhodobá súťaž a iba sa rozbieha. Som si istý, že sa z toho dostaneme a prídu lepšie dni,“ vyhlásil podľa oficiálnej stránky madridského klubu kouč „Los Blancos“ Zinedine Zidane.

„Niektoré veci musíme v domácich zápasoch zmeniť. Momentálne strácame sedem bodov na prvé miesto, ale ešte bude veľa zápasov. Musíme pokračovať v tom, čo robíme. Nemali by sme všetko pozitívne hodiť za hlavu iba na základe dvoch-troch priemerných výkonov. Viem, že to mnohí ľudia neradi počujú, ale túto prehru musíme prijať a sústrediť sa na ďalší zápas,“ doplnil 45-ročný Francúz, ktorý v priebehu druhého polčasu prišiel o zraneného obrancu Marcela.

„Los Blancos“ neprekonali rekord FC Santos

Ak by Madridčania v stredu skórovali, prekonali by dlhoročný svetový rekord FC Santos. Nestalo sa, a tak sa séria v počte zápasov s minimálne jedným streleným gólom zastavila na čísle 73.

Rovnakou bilanciou sa v minulosti mohol pýšiť iba spomenutý brazílsky klub na čele s kráľom futbalu Pelém začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď od 21. novembra 1961 do 15. augusta 1963 strelil gól v každom zo svojich 73 stretnutí.

Šnúru Realu ohraničili dva zápasy proti San Sebastiánu na Anoete – začala sa 30. apríla 2016 víťazstvom 1:0 a skončila sa minulú nedeľu pri triumfe „pusiniek“ 3:1.

Real nedokázal skórovať po 512 dňoch. „Nehrali sme veľký futbal, ale vytvorili sme si veľké šance. V takýchto zápasoch je ťažké streliť prvý gól a niekedy to jednoducho nepríde. Mužstvo urobilo všetko, čo bolo v jeho silách. Mali sme skvelé príležitosti, niektoré dokonca úplne vyložené… Musíme obrátiť pozornosť na ďalší duel, zostať pokojní a pokúsiť sa odstrániť momentálne nedostatky,“ vyhlásil kapitán Realu Sergio Ramos.