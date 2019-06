Video: Real Madrid oficiálne predstavil Hazarda, fanúšikovia chcú aj Mbappého

MADRID 14. júna (WebNoviny.sk) – Belgický futbalový krídelník Eden Hazard zažil vo štvrtok podvečer oficiálnu prezentáciu v drese svojho nového klubu – španielskeho Realu Madrid. Bronzového medailistu z minuloročných MS v Rusku prišlo na Štadión Santiaga Bernabéua privítať 50-tisíc fanúšikov.

„Je to neuveriteľné, že sa na mňa prišlo pozrieť toľko priaznivcov. Čo najskôr by som si chcel obliecť dres Realu Madrid v súťažnom zápase a potešiť ich. Chcem byť najlepším hráčom najlepšieho tímu sveta. V Chelsea som mal mnoho úspechov a túžim vyhrávať aj v Madride. Vnímam to ako novú výzvu a chcem byť úspešný. Som hladný po ďalších triumfoch,“ povedal Hazard podľa webu as.com.

Od Modriča chcel „desiatku“

Hazard by mal v Reale Madrid nosiť na drese „sedmičku“ alebo „jedenástku“. Prezradil, že sa prostredníctvom Matea Kovačiča spojil s ďalším Chorvátom Lukom Modričom a žartovne sa ho spýtal, či mu neprenechá svoju „desiatku“.

„Dobre sme sa na tom s Lukom pobavili. Číslo na drese však nie je dôležité,“ dodal ofenzívny futbalista, ktorý do veľkého futbalu naskočil vo francúzskom Olympique Lille.

„Už po vlaňajších MS som bol v spojení s Realom Madrid. Vtedy som sa rozhodol zotrvať v Londýne. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Vyhrali sme Európsku ligy a domnievam sa, že prestup do Madridu prišiel v správny čas. Mám 28 rokov a futbalista zažíva svoj vrchol medzi 27. a 33. rokom života,“ poznamenal.

Transfer aj s bonusmi za 150 miliónov eur

Keď sa ho prítomní novinári opýtali, na akej pozícii by najradšej hrával, odvetil: „O tom rozhodne tréner. Keď však môžem povedať, kde hrám najradšej, tak je to vľavo alebo v pozícii ´desiatky´. Keď však budem musieť nastúpiť na inom poste alebo plniť iného úlohy v prospech mužstva, urobím to.“

Čo sa týka odstupného, transfer 28-ročného Hazarda aj s rôznymi bonusmi Madridčanov vyšiel približne na 150 miliónov eur.

„Biely balet“ okrem neho počas tohto prestupového obdobia získal aj brazílskeho obrancu Édera Militaa z FC Porto, ľavého beka Ferlanda Mendyho z Olympique Lyon, srbského útočníka Luku Joviča z Eintrachtu Frankfurt aj mladú brazílsku hviezdičku Rodryga Goesa z FC Santos.

Fanúšikom Realu to však, zdá sa, ešte nestačí. Počas štvrtkovej prezentácie Hazarda skandovali, že by radi privítali ešte aspoň jedného špičkového hráča. „Chceme aj Mbappého,“ ozývalo sa z hľadiska.