Video: Real Madrid po piatich rokoch kráľom La Ligy, získal rekordný 33. titul

MADRID 22. mája (WebNoviny.sk) – Futbalisti španielskeho klubu Real Madrid zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí posledného 38. kola tamojšej najvyššej súťaže v Málage 2:0 a získali rekordnú 33. majstrovskú trofej v La Lige. “Bielemu baletu” stačil v Andalúzii na definitívu aj zisk bodu.

Madridčania nenechali nič na náhodu a už v 2. min sa ujali vedenia: Isco vysunul Cristiana Ronalda a Portugalčan strelou do prázdnej bránky otvoril skóre – 0:1. Majstrovskú poistku pridal po prestávke v 55. min Francúz Karim Benzema.

“Som veľmi šťastný. Triumf v poslednom kole chutí oveľa lepšie. Cítim sa dobre, sviežo a mám radosť, že som mužstvu pomohol v rozhodujúcich dueloch La Ligy. Nášmu tímu musím pomôcť aj v cardiffskom finále Ligy majstrov,” povedal podľa oficiálnej stránky Realu Cristiano Ronaldo.

Nedeľňajší zásah 32-ročného rodáka z Madeiry znamenal, že Madridčania prvýkrát v histórii skórovali vo všetkých ligových stretnutiach v sezóne a zároveň natiahli úspešnú sériu s minimálne jedným gólom už na 64 duelov.

Ronaldo nastrieľal 40 gólov

Cristiano Ronaldo taktiež zaokrúhlil svoj tohtosezónny nástrel v klubovom drese na 40 presných zásahov. Napriek slabšiemu hernému vyťaženiu v ročníku 2016/2017, pod ktoré sa podpísalo najmä zranenie z víťazného finále ME 2016 a aj tzv. rotačný systém trénera Realu Zinedina Zidana, túto métu dosiahol siedmy rok po sebe.

“Toto je môj najšťastnejší deň v pozícii trénera. V tomto klube som vyhral všetko, ale triumf v La Lige je úplne najlepší. Dosiahli sme ho vďaka ťažkej práci v priebehu 38 kôl. Tajomstvo úspechu spočíva v kolektíve, celú sezónu sme boli súdržní. Hráči si zaslúžia pochvalu, pretože verili v posolstvo, ktoré som sa im snažil vštepiť. V tíme mám 24 chlapcov, je ťažké dopriať všetkým rovnaký počet zápasov, ale každý jeden z nich je pre mužstvo dôležitý. Real bol štyri sezóny bez španielskeho titulu. Deväť mesiacov sme tvrdo ´makali´, aby sme ho vyhrali. Nedokážem slovami opísať túto radosť,” skonštatoval madridský kouč Zidane, ktorý od svojho nástupu vlani v januári získal štvrtú veľkú trofej. Ďalšiu môže pridať čoskoro – 3. júna vo finále Ligy majstrov vo waleskom Cardiffe proti Juventusu Turín.

Štastní hráči “bieleho baletu”

Madridčania získali prvý španielsky titul od sezóny 2011/2012 – vtedy dominovali pod vedením portugalského kormidelníka Josého Mourinha.

“Je to neuveriteľný pocit. Dlho sme na túto chvíľu čakali, ale musím povedať, že to nakoniec stálo za tú prácu. Sme veľmi šťastní, chceme to poriadne osláviť s našimi fanúšikmi pri fontáne Cibeles. Je to môj premiérový titul s Realom v španielskej La Lige. Bol to úžasný rok, a to nás ešte čaká jedno veľké finále,” neskrýval radosť chorvátsky stredopoliar “Los Blancos” Luka Modrič.

“Ďakujeme naším priaznivcom za neochvejnú podporu. Táto liga je najlepšia na svete. Je v nej niekoľko naozaj skvelých mužstiev, ale to naše je ako jedna veľká rodina. Toto je spôsob, ako dokázať veľké veci,” doplnil útočník Álvaro Morata.

“Tento tím si zaslúžil ochutnať úspech v La Lige. Prešlo už niekoľko rokov, čo sme naposledy zdvihli nad hlavu túto trofej. Náš dobrý futbal, nezlomný charakter a odhodlanie nás napokon doviedli na vrchol. Je to môj štvrtý titul v španielskej lige, ale prežívam rovnaké pocity, ako keď som ho získal prvýkrát,” vyhlásil kapitán Realu Sergio Ramos.

Barcelona otočila z 0:2 na 4:2

Real Madrid zosadil z trónu svojho najväčšieho konkurenta FC Barcelona. “Pusinky” pred rokom zaostali za “Blaugranas” o jediný bod, tentoraz triumfovali s náskokom troch.

Katalánci v nedeľu proti baskickému Eibaru otočili priebeh duelu z 0:2 na 4:2, ale na obhajobu mohli myslieť iba v prípade, ak by Real nezískal v Málage ani bod.

“Je to horkosladké víťazstvo. Bol tu tím, ktorý bol o trochu lepší ako my, a preto sa zaslúžene stal šampiónom. Počas sezóny sme neboli takí konzistentní, ako by sme potrebovali. Po prvom polčase sme sa dozvedeli, že Real vedie v Málage, ale aj tak sme chceli ukončiť sezónu víťazstvom. Stále však ešte môžeme získať aspoň jednu trofej,” povedal pre oficiálny web Barcelona kapitán “FCB” Andrés Iniesta.

Mužstvo odchádzajúceho trénera Luisa Enriqueho, ktorý sa v nedeľu rozlúčil s barcelonským publikom, už najbližšiu sobotu čaká na madridskom Štadióne Vicenteho Calderóna finále Copa del Rey proti Deportivu Alavés.