Video: Real Madrid podľahol aj „kohútom“, ale tréner Zidane je pozitívny a upokojuje fanúšikov

Keď si Cristiano Ronaldo preberal v Madride cenu za výnimočné zásluhy v drese Real Madrid, futbalisti kráľovského španielskeho veľkoklubu pokračovali v sérii prehier a nepresvedčivých výkonov v príprave pred novou sezónou. Na turnaji Audi Cup v Mníchove podľahli zverenci Zinedina Zidana v utorňajšom súboji o postup do finále anglickému Tottenhamu Hotspur 0:1.

Za ostatných desať dní to bolo už tretie zaváhanie Realu v súbojoch s renomovanými súpermi. Ešte počas amerického turné „Los Blancos“ prehrali s Bayernom Mníchov 1:3 a mestským rivalom Atléticom zahanbujúco 3:7 po deštrukčnom prvom polčase 0:5. Jediné víťazstvo si pripísali nad Arsenalom, aj to až po strelách zo značky pokutového kopu 3:2.

Real naposledy vyhral začiatkom mája

V riadnom hracom čase hráči v typických bielych dresoch zatiaľ naposledy zvíťazili 5. mája nad Villarrealom 3:2, čo bolo tri kolá pred koncom uplynulej sezóny La Ligy. Nečudo, že už aj fanúšikovia rekordéra v počte titulov v Lige majstrov (13) sa začínajú búriť a na sociálnych sieťach pribúdajú statusy požadujúce odchod trénera Zidana.

„Máme dobrý tím, len potrebujeme začať víťaziť. Aj proti Tottenhamu sme boli lepší ako súper, ale nestrelili sme góly.“ reagoval Zidane na utorkových 0:1 v Allianz Arene v Mníchove. „Mojim hráčom verím. Nie je dôvod na to, aby pred dlhou sezónou hneď na úvod prišli o sebavedomie. Do začiatku sezóny máme dosť času na nápravu,“ dodal Zidane pre portál športového denníka Marca.

Španielske futbalové weby pripomínajú, že Real Madrid sa po neúspešnej minulej sezóne vrhol na medzinárodné nákupy a minul približne 300 miliónov eur. Na Santiago Bernabéu prišli ofenzívne esá Eden Hazard či Luka Jovič, ale aj hráči do defenzívy Éder Militao či Ferland Mendy.

Lazaret v kádri „bieleho baletu“

Pohľad na káder však aktuálne nie je najlepší. Mendy, Jovič a Brahim Díaz sú zranení, rovnako ako brankárska jednotka Thibaut Courtois. Marcovi Asensiovi po ťažkom zranení a operácii kolena dokonca hrozí absencia v celej sezóne.

K tomu treba prirátať nekonečnú ságu okolo odchodu Garetha Bala a nestála pozícia navrátilca Jamesa Rodrígueza, ktorého Zidane údajne nechce. Do metropoly Španielska sa nepodarilo dotiahnuť Paula Pogbu, preto funkcionári Realu ešte uvažujú o Christianovi Eriksenovi ako o lacnejšej dobrej náhrade. Ani o príchode dánskeho stredopoliara Tottenhamu však Zidane nechce nič počuť.

„Ak by sme mali Real odhadnúť v novej sezóne podľa súčasnej situácie, pravdepodobne ho čaká ďalšie zaostávanie za Barcelonou. S tým sa dá rátať, ale ak nebude stačiť ani na mestského rivala Atlético, to už bude pre klub niečo ako katastrofa v plnom rozsahu. Druhýkrát skončiť na treťom mieste v La Lige by bolo neakceptovateľné,“ píše portál 90min.com.

Tréner Zidane chápe fanúšikov

Ten istý zdroj vidí ako reálny aj skorý odchod trénera Zidana. „Odstúpi ešte pred sezónou alebo tesne po jej začiatku.“

Charizmatický Francúz získal s Realom Madrid typický „ušatý pohár“ za triumf v Lige majstrov ako hráč a dokonca trikrát po sebe aj ako tréner. Po ostatnom triumfe pred vyše rokom v Kyjeve za nevysvetlených okolností z klubu odišiel, no na konci neúspešnej minulej sezóny sa ako záchranca vrátil. Zatiaľ to však nejde jemu ani jeho zverencom.

„Chápem fanúšikov, že sú teraz nahnevaní. Nemajú sa však čoho obávať, ja som pozitívny. Máme za sebou ťažký štart do náročnej sezóny, ale máme mužstvo, ktoré sa dostane z úvodných prehier. Potrebujeme iba začať víťaziť,“ zdupľoval Zidane.