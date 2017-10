Video: Real Madrid uspel na pôde treťoligistu vďaka pokutovým kopom

MADRID 27. októbra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Realu Madrid zvíťazili na trávniku treťoligového tímu CF Fuenlabrada 2:0 v prvom súboji šestnásťfinále Španielskeho pohára vo futbale Copa del Rey.

Oba góly dosiahol úradujúci španielsky aj európsky šampión v druhom polčase z pokutových kopov, keď z bieleho bodu uspeli Marco Asensio (63.) a Lucas Vázquez (80.).

„Biely balet“ nastúpil bez viacerých hráčov základnej zostavy na čele s čerstvým laureátom ocenenia najlepší svetový hráč roka 2017 podľa FIFA Cristianom Ronaldom.

„Súper začal veľmi dobre, ale tušili sme, že to neudržia do konca. Som rád, že som skóroval. Čas, ktorý som strávil na trávniku, chcem premeniť na svoju výhodu do ďalších zápasov,“ uviedol Marco Asensio.

Zaujímavosťou je, že treťoligová Fuenlabrada je klub ležiaci na periférii Madridu a svoje domáce zápasy hrá na Štadióne Fernanda Torresa. Tridsaťtriročný hráč konkurenčného Atlética Madrid Torres je rodákom z Fuenlabrady.

Copa del Rey – šestnásťfinále (prvé zápasy):

výsledky štvrtkových zápasov

Lleida – San Sebastián 0:1

Deportivo La Coruňa – Las Palmas 1:4

Girona – Levante 0:2

Fuenlabrada – Real Madrid 0:2

Tenerife – Espanyol Barcelona 0:0