Video: Real Madrid v Lige majstrov nedal šancu „vlkom“ z Ríma a prekonal rekord „kohútov“

MADRID 20. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky klub Real Madrid vykročil za ďalšou obhajobou trofeje vo futbalovej Lige majstrov 2018/2019 správnou nohou. „Biely balet“, ktorý triumfoval v ostatných troch ročníkoch milionárskej súťaže a s 13 titulmi je najúspešnejším klubom európskeho pohára číslo jeden, zvíťazil v stredajšom dueli G-skupiny nad talianskym AS Rím 3:0.

Omnoho viac však vzbudil pozornosť skvelý tímový výkon madridských „Los Blancos“. Nad všetkými vyčnievali Luka Modrič a Isco. Tí spoluhráčom pripravili niekoľko vyložených šancí a druhý menovaný sa dokonca zapísal aj do streleckej listiny, keď krátko pred prestávkou výstavnou strelou z priameho kopu odomkol defenzívu minulosezónneho semifinalistu LM.

„Modrič je pre nás dôležitý hráč. V každom zápase dáva našej hre veľmi veľa. Myslím si, že si zaslúži Zlatú loptu, pretože je jedinečný. Sme šťastní, je to perfektný výsledok po veľmi dobrej hre. Mohli sme streliť aj viac gólov, ale stále máme aj čo zlepšovať. Z gólu mám veľkú radosť. Som rád, že mi Sergio Ramos umožnil zahrávať tento priamy kop,“ povedal Isco pre Movistar.

Skórovala aj nová madridská sedmička

Real Madrid skóroval na domácom ihrisku už v 43. európskom pohárovom zápase po sebe, čím prekonal doterajší rekord anglického Tottehnamu Hotspur z rokov 1961-1984.

„Myslím si, že sme predviedli veľmi kvalitný výkon. Jediným sklamaním je to, že sme neskórovali viackrát,“ málilo sa waleskému útočníkovi Garethovi Balovi, ktorý v 58. min pri kolmici od Modriča predviedol svoju rýchlosť a nechytateľne prekonal švédskeho brankára Robina Olsena.

Triumf „pusiniek“ podčiarkla v nadstavenom čase nová madridská sedmička – Mariano Díaz, ktorého Real na konci augusta odkúpil naspäť z francúzskeho Olympique Lyon, kde sa vypracoval na jedného z najnebezpečnejších európskych zakončovateľov.

„Keď som ho posielal na ihrisko, povedal som mu: ´Šupni´ to do ´vinkla´. Počúvol ma. Tvrdo trénoval a ešte sa nám určite zíde,“ prezradil podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) kouč Realu Julen Lopetegui, pre ktorého to bola premiéra v elitnej európskej súťaži na lavičke madridského tímu. K zápasu vzápätí dodal: „Mužstvo si zaslúžilo tri body. Modrič podal fantastický výkon, tím pôsobil dobre a hráčom patrí veľké uznanie.“

Ramos žltou kartou prekonal Scholesa

Ďalší rekord LM utvoril kapitán Realu Sergio Ramos. V súťaži inkasoval už 37. žltú kartu a prekonal doterajšie maximum Angličana Paula Scholesa (36).

„Hrali sme tímovo a podarilo sa nám získať dobrý rezultát. Darilo sa nám vytvárať veľké šance, možno sme mohli skórovať aj viackrát. Bol to kompletný výkon, lepší, ako by som si vedel predstaviť. Spolu s Casemirom a Kroosom hráme spolu už tri roky a cítim sa s nimi veľmi komfortne. Navzájom si pomáhame a vieme sa nájsť aj naslepo,“ podotkol najlepší hráč MS 2018 v Rusku Luka Modrič.

„Rímski vlci“, ktorí v uplynulom ročníku najprv v skupine eliminovali Atlético Madrid a vo štvrťfinále prekonali aj FC Barcelona, podali v Madride sympatický výkon. Na výborne hrajúceho protivníka to však nestačilo.

„V prvom polčase sme si dosť odtrpeli kvalitu súpera, ktorý si ľahkosťou posúval loptu, kým my sme urobili na ihrisku veľmi málo. Z technického hľadiska to bolo v poriadku, vedeli sme podržať loptu, ale urobili sme príliš veľa chýb. Boli chvíle, keď sme mali hru zrýchliť alebo spomaliť. Naopak, Real bol v tomto veľmi dobrý,“ skonštatoval kouč Rimanov Eusebio Di Francesco.