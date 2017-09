Video: Real zvíťazil v Dortmunde, dvojgólový Ronaldo odohral 400. zápas v drese „Los Blancos“

DORTMUND 27. septembra (WebNoviny.sk) – Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund v minulosti v Lige majstrov zo šiestich zápasov ani raz nepodľahol pred vlastnými fanúšikmi španielskemu Realu Madrid. Na siedmy pokus to už nevyšlo.

„Biely balet“ v utorňajšom stretnutí skupinovej fázy ročníka 2017/2018 triumfoval v Signal Iduna Parku po dobrom výkone 3:1. Obhajca prvenstva sa so šiestimi bodmi spoločne s anglickým Tottenhamom Hotspur vyhrieva v popredí H-skupiny. BVB má v kolónke bodov nulu, rovnako ako cyperský APOEL Nikózia.

Skóre zápasu v Dortmunde otvoril v 18. min krásnou strelou z voleja Gareth Bale. Po prestávke pridal ďalšie dva zásahy hostí Cristiano Ronaldo, na konte má už 109 gólov v LM a upevnil si pozíciu topkanoniera histórie tejto najprestížnejšej futbalovej klubovej súťaže.

„Chceli sme získať premiérové víťazstvo v Dortmunde. Bola to pre nás výzva a túžili sme konečne zmeniť historické štatistiky. Mužstvo odviedlo fantastickú prácu, hrali sme naozaj dobre a vytvorili sme si veľké šance. Nie je ľahké streliť tri góly v Dortmunde. Celkovo sme podali dobrý výkon, či už v útoku, obrane a stredovej zóne,“ povedal podľa oficiálnej stránky madridského klubu 32-ročný Portugalčan, ktorý z ostatných siedmich striel na bránku v LM pretavil na gól až šesť pokusov.

Ronaldo strelil 412 gólov v drese „bieleho baletu“

Ronaldo v utorok zaokrúhlil počet súťažných štartov za Real na 400, pričom jeho bilancia v madridskom drese vyráža dych – celkovo 412 gólov. „Štatistiky vždy hovoria jasnou rečou a som veľmi šťastný, že som sa dostal na úroveň 400 zápasov. Teším sa aj z toľkých gólov za Real, veľká vďaka patrí mojím spoluhráčom,“ dodal rodák z Madeiry.

Fanúšikov Borussie potešil akurát Pierre-Emerick Aubameyang, keď v 54. min znížil na priebežných 1:2. „Real Madrid je ostrieľaný tím a využil šance, ktoré sa mu naskytli. Mali sme príležitosti na vyrovnanie, ale nepodarilo sa nám to,“ smútil po stretnutí dortmundský stredopoliar Gonzalo Castro.

„Potrebovali sme zažiť výnimočný deň, aby sme dokázali prekonať túto prekážku. Chceli sme hrať naším systémom, proti Realu to však nefungovalo. Prehrali sme, ale nie je dôvod, aby sme teraz strčili hlavy do piesku,“ snažil sa zostať pozitívne naladený ďalší zo záložníkov Borussie Nuri Sahin, v rokoch 2011-2014 kmeňový hráč Realu.

Nacho ohodnotil výkon Realu známkou 10

Madridské mužstvo zahnalo akékoľvek špekulácie o hernej kríze, keďže v úvode novej sezóny La Ligy doma nevyhralo ani jedno z troch stretnutí.

„Nášmu dnešnému výkonu by som dal známku desať z desiatich. Hrali sme naozaj veľmi dobre, či už v defenzíve, alebo smerom dopredu. Možno Cristiano a Gareth konečne potrebovali zažiť vydarený večer aký bol tento a na tomto výnimočnom štadióne. Sme mimoriadne spokojní, pretože to bol ťažký duel,“ vyhlásil obranca „Los Blancos“ Nacho Fernández.

„Bol to z našej strany skvelý zápas. Začali sme dobre a prvý polčas bol brilantný. Po prestávke sme museli prežiť niekoľko ťažkých chvíľ, ale perfektne sme to zvládli. Mohli sme streliť aj viac gólov, šancí sme na to mali dosť, ale dôležité je, že sme dosiahli viac zásahov ako náš súper. Mám veľkú radosť za Cristiana a Garetha, aj záloha v zložení Isco, Modrič, Casemiro a Kroos bola skvelá. Bolo to úžasné stretnutie,“ cituje oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA) slová trénera Realu Zinedina Zidana.

Dortmundský kouč Peter Bosz priznal, že výkon jeho zverencov nemohol stačiť na úspech proti dobre hrajúcemu súperovi. „Zaslúžili sme si prehrať. Čelili sme výbornému protivníkovi, ktorý nerobil takmer žiadne chyby. Všade sme boli o krok neskôr. Musíme lepšie brániť, nemôžeme vždy iba napádať. Kvalitné tímy ako Real vás za to vedia potrestať. Zanalyzujeme si, v čom sme mali najväčšie nedostatky a bude sa ich snažiť odstrániť. Nebudem však z prehry viniť našu defenzívu. Jedenásti bránime a jedenásti aj útočíme,“ vyhlásil pre SID 53-ročný Holanďan.