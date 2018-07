Video: Riche Porte odstúpil z Tour de France, v úvode „pekla severu“ mal pád

ARRAS 15. júla (WebNoviny.sk) – Austrálsky cyklista Richie Porte ani v tomto roku nenaplní svoju ambíciu vyhrať Tour de France. Líder tímu BMC Racing a víťaz júnových pretekov Okolo Švajčiarska sa už po 10 km nedeľňajšej 9. etapy z Arrasu do Roubaix (156,5 km) ocitol v páde.

Neskôr síce vysadol na bicykel, ale s boľavým ramenom a podozrením na zlomenú kľúčnu kosť napokon v pretekoch nepokračoval. Portemu patrila 10. priečka v priebežných výsledkoch TdF po sobotňajšej ôsmej etape.

Irónia osudu je v tom, že 33-ročný skvelý vrchár musel odstúpiť z Tour de France aj pred rokom práve v 9. etape po páde a zlomenine kľúčnej kosti. Informáciu priniesol web letour.com.

Počas náročnej nedeľňajšej etapy TdF na pelotón čakalo 15 sektorov s kockami rozdelenými do dĺžky 21,7 km. Len tri nebudú tie isté ako na slávnej jarnej klasike Paríž-Roubaix, ktorú tento rok vyhral Slovák Peter Sagan. Chýbajú aj najnáročnejšie kockové časti ako Arenberský les alebo Carrefour de l´Arbre.

Najdlhší sektor s kockami d´Auchy do Bersée príde na rad po 104,5 km a meria 2,7 km. Posledným prejdú cyklisti 8 km pred cieľom a bude to 1,4 km z Willems do Hemu.

