Video: Roger Federer postúpil na US Open do osemfinále, Evansovi nedal žiadnu šancu

Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Päťnásobný šampión postúpil medzi najlepších šestnásť hráčov vo Flushing Meadows po osemnásty raz v neprerušenej sérii.

V 3. kole Federer prevalcoval Brita Daniela Evansa 6:2, 6:2, 6:1 a vylepšil svoju zápasovú bilanciu na tomto turnaji na 88-13. Federer zahral 48 víťazných úderov vrátane 10 es a využil na body 80% svojich prvých podaní.