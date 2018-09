Video: Ronaldo dostal v Lige majstrov kontroverznú červenú kartu, trávnik opúšťal so slzami v očiach

VALENCIA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Najlepší svetový futbalista Cristiano Ronaldo si bude dlho pamätať svoj návrat do Španielska po letnom prestupe z Realu Madrid do Juventusu Turín. Nie však vďaka výkonu na ihrisku, ale inkasovanej červenej karte.

„Stará dáma“ síce v stredajšom dueli skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019 triumfovala na štadióne Mestalla vo Valencii 2:0, ale hviezdny útočník bol už v 29. min vylúčený. Vôbec po prvý raz v LM.

Murillo sa ochotne porúčal na zem

Na začiatku spornej situácie bol súboj bez lopty so stopérom Jeisonom Murillom, po ktorom sa Kolumbijčan príliš ochotne porúčal na zem.

Na televíznych záberoch bolo vidno, ako mu kapitán majstrov Európy 2016 gestom naznačil, aby vstal, a vzápätí sa mu rukou ´prehrabol´ vo vlasoch. Nemecký hlavný rozhodca Felix Brych však kontakt, akých bývajú v zápasoch stovky, po porade s kolegom za čiarou vyhodnotil ako nešportové správanie 33-ročného hráča.

Portugalčan premiérovú červenú kartu v 154. vystúpení v LM niesol veľmi ťažko. „Nespravil som nič zlé,“ kričal smerom na rozhodcu a so slzami v očiach opúšťal trávnik. Cristiano Ronaldo je so 120 gólmi najlepším strelcom histórie LM. Na prvý európsky zásah v drese Juventusu Turín si však bude musieť chvíľu počkať.

Taliani nazvali Brycha klaunom

Pre CR7 to bolo celkovo 11. vylúčenie v kariére. V prípade, že Európska futbalová únia (UEFA) nezruší verdikt rozhodcu Brycha, si C. Ronaldo pravdepodobne nezahrá v nasledujúcich dvoch stretnutiach. Takto by prišiel aj o špecifický duel na manchesterskom Old Trafforde, kde pôsobil v rokoch 2003-2009.

Kontroverzný moment komentovali mnohí odborníci aj fanúšikovia na sociálnych sieťach. „Ak by sme v LM mali videoasistenta rozhodcu (VAR), k takejto situácii by nedošlo,“ myslí si tréner Juventusu Massimiliano Allegri.

„Podľa mňa to bol obyčajný súboj. Viem, o čom hovorím, veď som obranca. Ronaldo je naštvaný, ale dalo sa to čakať. V budúcnosti si musíme dávať omnoho väčší pozor pri podobných provokáciách zo strany súperov,“ poznamenal turínsky stopér Leonardo Bonucci.

„Mohli sme vidieť, že pán Brych veľmi nemá v láske talianske tímy. Svoje o tom vedia aj v AS Rím, ktorému pískal minulosezónne semifinále proti FC Liverpool,“ uviedol denník Gazzetta dello Sport. „Červená karta pre Cristiana Ronalda je absolútna hanba a neuveriteľná krutosť. Felix Brych je totálny klaun, ktorý sa rozhodol, že chce byť stredobodom pozornosti,“ skonštatoval EiF Soccer.