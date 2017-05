Video: Rusi desiatimi gólmi zničili Talianov, šesťkrát skórovali v presilovke

KOLÍN NAD RÝNOM 7. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ruska triumfovali aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta 2017. V nedeľňajšom stretnutí kolínskej základnej A-skupiny si suverénne a zároveň dvojciferne poradili s Talianmi 10:1. V piatkovom vstupe do turnaja Rusi vyhrali nad Švédmi 2:1 po samostatných nájazdoch.

Taliansky nováčik v elitnej kategórii bol v sobotňajšom súboji so Slovákmi blízko prekvapenia. Prehral až 2:3 po predĺžení, hoci ešte v 59. min vyhrával 2:1. Mužstvo trénera Stefana Maira sa však proti “zbornej” nezmohlo na výraznejší odpor.

Rusi si v úvodnej časti hry utvorili dvojgólový náskok po zásahoch Andronova a Dadonova. Tím z Apeninského polostrova na začiatku druhej tretiny znížil zásluhou Traversu, no v drese favorita ešte do konca prostredného dejstva postupne “trafili do čierneho” Kučerov, Namestnikov a Panarin a o úspechu Rusov nebolo pochýb.

Zverenci trénera Olega Znaroksa v tretej tretine ešte prikrášlili svoje víťazstvo, keď sa presadili Plotnikov, Moziakin a druhýkrát v zápase aj Namestnikov, Panarin a Andronov. Zaujímavosťou ruského víťazstva bolo až šesť presných zásahov z rovnakého počtu presiloviek, čiže 100-percentná úspešnosť v tejto hernej činnosti.

“Nevystrašilo nás, že Taliani hrali v sobotu dobre proti Slovákom. Do každého duelu totiž vstupujeme s plným nasadením a je jedno, či ideme na Švédov alebo Talianov. Sme veľmi radi, že sa nám darilo v presilovkách,“ povedal po zápase ruský útočník Sergej Plotnikov.

MS v hokeji 2017: A-skupina

Kolín nad Rýnom

Taliansko – Rusko 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Góly: 24. Traversa (Anton Bernard, Helfer) – 10. Andronov (Barabanov, Gavrikov), 19. Dadonov (Panarin, Šipačov), 25. Kučerov (Namestnikov, N. Gusev), 36. Namestnikov (Kučerov), 37. Panarin (Moziakin, Šipačov), 44. Plotnikov (Kučerov, Namestnikov), 46. Moziakin (Šipačov, Panarin), 46. Namestnikov (Kučerov, N. Gusev), 51. Panarin (Moziakin, Šipačov), 59. Andronov (Barabanov, Provorov)

Vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky: 0:6, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kubuš (SR), Öhlund (Švéd.) – Oliver (USA), Sormunen (Fín.), 10 893 divákov