Video: Rusnák sa postaral o gólovú senzáciu, v nadstavenom čase rozhodol o výhre Real Salt Lake

HOUSTON 19. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák v drese tímu Real Salt Lake v nadstavenom čase dvoma gólmi pri víťazstve 2:1 jednoznačne zahviezdil proti domácemu tímu Houston Dynamo v sobotňajšom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS). Hralo sa na BBVA Compass Stadium, prizeralo sa 15 072 divákov.

Dvadsaťštyriročný Rusnák (nar. 7. júla 1994) za nepriaznivého stavu 0:1 prišiel na trávnik v 39. min za Argentínčana Pabla Ruiza a napokon sa postaral o dokonalý obrat. V nadstavenom čase sa podarilo šikovnému slovenskému ofenzívnemu univerzálovi dva razy skórovať: najskôr po prihrávke spoluhráča z Venezuely Jeffersona Savarina vyrovnal a v desiatej minúte „nadstavenia“ premenil pokutový kop.

„Všetci vieme, čo je Albert schopný. Nebolo jednoduché ísť za ním a povedať mu, aby nám zachránil zápas. Povedal som Rusnákovi, že on to dokáže. Bol to tretí zápas za týždeň, Albert šiel ako striedajúci hráč na trávnik trochu skôr ako sme chceli, ale pozrite sa, akú nám dal odpoveď,“ uviedol tréner Realu Salt Lake Mike Petke na webe rsl.com.

Zámorská MLS sobotňajší výsledok Houston Dynamo – Real Salt Lake 1:2 (1:0)

Góly: 36. Óscar Boniek García Ramírez – 90.+ a 90.+ A. Rusnák (druhý z pok. kopu)

Albert Rusnák (Real Salt Lake) prišiel na trávnik v 39. min a strelil dva góly.

Albert Rusnák strelil „najneskorší“ rozhodujúci gól v histórii zámorskej MLS a vyrovnal sa excelentnému brazílskemu futbalistovi Kaká, ktorý 25. júna 2016 rozhodol tiež v desiatej minúte nadstaveného času – vtedy o víťazstve Orlanda proti Torontu. Pre rodáka z českého Vyškova Runáka to bol v tejto sezóne Major League Soccer šiesty a siedmy gól.

Hráčom Realu Salt Lake patrí aktuálne 4. miesto v Západnej konferencii MLS, v 26 vystúpeniach získali 38 bodov (bilancia: 11 – 5 – 10, skóre 36:44). Na lídra tabuľky FC Dallas, ktorý odohral o dva zápasy menej, majú odstup 7 bodov. Mužstvo Houstonu figuruje v tej istej konferencii na 10. priečke s 27 bodmi, odohralo 24 stretnutí.