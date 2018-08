Video: Rybníček po vypadnutí z Európskej ligy prehovoril o plánoch AS Trenčín aj pohyboch v kádri

LARNAKA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Odchod anglického stopéra Jamesa Lawrenca do belgického Anderlechtu Brusel nie je posledný pohyb smerom von z kádra slovenského futbalového tímu AS Trenčín.

Ako po skončení štvrtkového stretnutia prezradil generálny manažér tohto klubu Róbert Rybníček, v závere prestupového obdobia zo Sihoti odíde aj jeden z dvojice ofenzívnych hráčov – Nigérijčan Philip Azango alebo Chorvát Antonio Mance.

„Čo sa týka odchodov, odíde ešte jeden hráč. Bude to Azango alebo Mance. Ostatní by mali zostať a budú môcť naďalej rozvíjať svoj potenciál v našom klube,“ poznamenal Rybníček pred zástupcami slovenských médií.

Trenčiansky funkcionár zároveň potvrdil, že v mužstve naďalej určite zostáva nigérijský stredopoliar Abdul Zubairu, v súvislosti s ktorým sa šuškalo o možnom prestupe do gréckeho AEK Atény. Rybníček sa taktiež pristavil pri tohtosezónnom počínaní futbalistov AS Trenčín v pohárovej Európe a plánoch klubu do budúcnosti.

„Naozaj sme si urobili v Európe veľmi dobré meno. Musíme ďalej pokračovať v tom, čo v Trenčíne tvoríme. Musíme sa teraz sústrediť na štadión, ktorý musí začať rásť. Musíme ďalej rozvíjať hráčov, ktorých tu máme. Myslím si, že klub ďalej pôjde cestou, ktorou šiel doteraz,“ skonštatoval Róbert Rybníček.