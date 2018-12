Video: Rytmus prehral boxerský súboj proti Marpovi, napriek trom odpočítavaniam vydržal do konca

PRAHA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský reper Patrik „Rytmus“ Vrbovský podľahol v atraktívnom boxerskom súboji českému súperovi takisto reperovi Otakarovi „Marpovi“ Petřinovi jednomyseľným rozhodnutím arbitrov.

Člen hudobného zoskupenia Kontrafakt mal pri svojej boxerskej prvotine v Prahe na mále, až trikrát sa ocitol na zemi, no ukázal srdce bojovníka a vždy sa dokázal postaviť.

Marpo získal pästiarsku prevahu

Rytmus prežil všetky tri odpočítavania v druhom kole, keď to vyzeralo, že duel sa blíži ku koncu, napokon však trval celých šesť kôl. Marpo si pri treťom zložení súpera dokonca myslel, že triumfoval, no čoskoro 42-ročný Slovák ho veľmi rýchlo presvedčil, že sa nemieni vzdať.

Rodák z Kroměříža Rytmus za skúsenejším protivníkom počas celého zápasu zaostával. Niekdajší bubeník skupiny Chinaski Marpo mal medzi šestnástimi povrazmi vo vypredanej pražskej O2 Arene pästiarsku prevahu a hnal sa za knockoutom, napokon sa ho však nedočkal.

Rytmus prežil neskutočné „bomby“

„Cítim sa ako 42-ročný starý muž. Robím si ´srandu´. Cítim sa dobre. Dal som si náročnú výzvu. V druhom kole som si myslel, že už to ďalej nedám. Trikrát som bol na kolenách, ale povedal som si, že to nevzdám a dobojujem až dokonca,“ povedal ešte v ringu Rytmus.

Niekdajší thaiboxer Marpo priznal, že ho húževnatosť a odolnosť slovenského elitného repera prekvapila. „Čakal som, že nedodržím plán a presne to sa aj stalo. Raz som ho trafil a naháňal som sa za KO. Je to môj desiaty súboj, v ringu som stál po ôsmich rokoch, takže nie som profesionál. Musím vzdať úctu Rytmusovi, že ustál neskutočné ´bomby´. Myslím si, že mám zlomený kĺb z toho, ako som ho trafil. Mal som pocit, že sú majstrovstvá sveta v hokeji alebo vo futbale, pretože týmto večerom žila celá republika. Myslím si, že o to išlo a podarilo sa to,“ uviedol o osem rokov mladší, no v bojových športoch skúsenejší Marpo.