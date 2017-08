Video: Sagan došpurtoval v piatej etape Okolo Poľska tretí, zvýšil svoj náskok v boji o žltý dres

aktualizované 2. augusta, 17:38

RZESZÓW 2. augusta (WebNoviny.sk) – Holanďan Danny van Poppel z tímu Sky sa stal víťazom piatej etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Okolo Poľska zaradených do kalendára World Tour. Stredajšia etapa vo zvlnenom teréne merala iba 130 km, štart mala v Olimp Nagawczyny a cieľ v Rzeszówe.

V záverečnom špurte na mokrej ceste Van Poppel zdolal Slovinca Luku Mezgeca (Orica-Scott) a Slováka Petra Sagana (Bora-Hansgrohe). V žltom drese jazdiaci Sagan si udržal pozíciu prvého muža pretekov a vďaka bonifikácií za tretie miesto zvýšil svoj náskok pred Belgičanom Dylanom Teunsom (BMC Racing) z 10 na 14 sekúnd a pred tímovým kolegom Poliakom Rafalom Majkom na 20 sekúnd. Sagan je naďalej aj lídrom bodovacej súťaže.

Horské prémie pre Monforta

Peter Sagan je právom zatiaľ najsledovanejšou persónou na Okolo Poľska. V sobotu zvíťazil v úvodnej etape v Krakove, v nedeľňajšom “nedokončenom” špurte v Katoviciach skončil ôsmy a prišiel o žltý dres lídra, ale v pondelok si to vynahradil. V záverečnom prudkom stúpaní v Szczyrku s vypätím všetkých síl došiel do cieľa ako druhý a prinavrátil si najcennejší dres prvého muža pelotónu. V utorok ho potvrdil tretím miestom v rýchlej šprintérskej koncovke v Zabrze a v stredu to navlas zopakoval v Rzeszówe.

Preteky Okolo Poľska sú pre dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana prvými od skorého a kontroverzného vylúčenia z Tour de France. Na poľských cestách bol Sagan ešte v úvode svojej profikariéry v roku 2011 celkovým víťazom.

Peter Sagan vstupoval aj do piatej etapy ako majiteľ dvoch najcennejších tričiek, čiže ako líder celkovej klasifikácie aj bodovacej súťaže. Etapa mala zvlnený charakter a práve slovenský cyklista sa pred ňou rátal do užšieho okruhu favoritov na víťazstvo. V úniku dňa sa ocitli piati cyklisti: Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Tejay van Garderen (BMC Racing Team), Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Moreno Moser (Astana) a Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).

Po 50 km si vypracovali náskok 2:35 min a chystali a na štyri horské prémie II. a III. kategórie. Prvé dve na 71,4 a 79,7 km na Gmina Lubenia (III. kat., resp. II. kat. z rôznych strán kopca) ovládol Belgičan Monfort. Nasledovala na 96,5 km prémia na Lany (II. kat., 1,2 km, priemerný sklon 8,2%) a aj tam sa poponáhľal za bodmi do vrchárskej súťaže jej už virtuálny líder Monfort. Pelotón tam zaostával o 1:40 min, vpredu sa o tempo staral najmä Talian v službách Bora-Hansgrohe Cesare Benedetti.

Schachmann neubrzdil zákrutu

Dvadsaťsedem kilometrov pred cieľom cyklistom výdatne zapršalo a jeden z členov úniku Nemec Schachmann sa po neubrzdení zákruty ocitol mimo cesty. Po výmene bicykla pokračoval v etape. O ďalších 5 km prešla už len štvorica vpredu po prvý raz priestorom cieľa a čakal ju záverečný 22 km dlhý okruh po Rzeszówe a v jeho okolí. Pelotón zaostával o 1:20 min a o ničom nebolo rozhodnuté.

V druhom stúpaní na Lany pelotón zabral a skupinu v úniku takmer dostihol. Vpredu sa ešte odtrhol Van Garderen a na vrchole Lany si pripísal 5 bodov do vrchárskej súťaže. Jeho pokus v zjazde vyzeral, že nie je márny, 7 km pred cieľom mal k dobru 20 sekúnd. Pelotón ho napokon “zhltol” 3 km pred páskou. Potom sa vpredu sformovala silná skupina tímu Sky pre Dannyho van Poppela a za nimi odhodlaný Sagan. Slovák bol opäť v samom závere trochu “zavretý”. To napokon využil na víťazný špurt Van Poppel, kým na Sagana rovnako ako v utorok zostalo tretie miesto.

Vo štvrtok čaká na cyklistov na Okolo Poľska predposledná 6. etapa z Wieliczky do Zakopaného (189 km) a najmä jej druhá polovica bude hornatá s piatimi vrchárskym prémiami I. kategórie.

OKOLO POĽSKA 2017:

5. etapa (Olimp Nagawczyna – Rzeszów, 130 km): 1. Danny van Poppel (Hol.) Sky 2:59:44 h, 2. Luka Mezgec (Slovin.) Orica-Scott, 3. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 4. Roberto Ferrari (Tal.) UAE Emirates, 5. Enrico Battaglin (Tal.) LottoNL-Jumbo, 6. Niccolo Bonifazio (Tal.) Bahrain-Merida – všetci rovnaký čas ako víťaz. …132. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +14:27 min.

Poradie po 5. etape: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 18:41:27 h, 2. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing +14 s, 3. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +20, 4. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +24, 5. Odd Christian Eiking (Nór.) FDJ +31, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) Ag2r La Mondiale +32 … 132. Erik Baška (SR) Bora-Hansgrohe +38:46.

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 88 bodov, 2. Danny van Poppel (Hol.) Sky 76, 3. Niccolo Bonifazio (Tal.) Bahrain-Merida 51