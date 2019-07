Video: Sagan hovorí o dobrom dni na Tour de France 2019 pre Boru, po prémii už šetril energiu

Tour de France 2019 pokračovala 14. etapou, ktorá merala 117,5 km a viedla z Tarbes do Tourmalet Barèges.

Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe došiel do cieľa náročnej pyrenejskej previerky s výraznejším odstupom 25:53 min na 146. mieste, ale počas dňa dal o sebe výrazne vedieť. Práve Sagan spoločne s Talianom Vincenzom Nibalim boli na začiatku úniku dňa.

A hoci sa 29-ročný slovenský cyklista so stúpajúcim profilom etapy neskôr zosúval dozadu, na rýchlostnej prémii si pripísal 7 bodov a celkovo opäť zvýšil svoje aktíva v bodovacej súťaže. Vedie ju s náskokom 93 bodov pred Talianom Sonnym Colbrellim (Bahrain-Merida). Tretí s mankom 100 bodov je ďalší taliansky cyklista Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step).

„Bola to pre mňa dobrá, hoci nie najlepšia etapa. Vytvoril som únik, ale na prvom náročnejšom stúpaní som sa v ňom neudržal. Potom som sa vrátil do pelotónu a snažil som sa dostihnúť cyklistov na čele. Napokon to stačilo na 9. miesto na rýchlostnej prémii. Následne som sa sústredil na to, aby som ušetril energiu do ďalších dní. Z pohľadu tímu to bol dobrý deň, keďže Buchmann predviedol výborný výkon a posunul sa nahor v celkovom poradí,“ uviedol Sagan pre oficiálny web Tour de France.

Žltý dres lídra si udržal Julian Alaphilippe zo zoskupenia Deceuninck-Quick Step. Francúzsky víťaz tohtoročnej monumentálnej klasiky Miláno-Sanremo vedie s náskokom 2:02 min pred waleským obhajcom prvenstva Geraintom Thomasom. V celkovej klasifikácii o žltý dres Sagan klesol z 56. na 64. priečku, jeho aktuálna strata narástla už na vyše jednu hodinu (+1:05:51).

VIAC O TÉME: TOUR DE FRANCE 2019