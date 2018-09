Video: Sagan je na Vuelte druhý v bodovacej súťaži, Yates vyzliekol Molarda z červeného dresu

aktualizované 2. septembra, 19:11

LA COVATILLA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Američan Ben King z tímu Dimension Data sa stal víťazom náročnej 9. etapy z Talavery de la Reina do La Covatilly na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa.

Etapa mala dĺžku 200,8 km, boli na nej štyri horské prémie a končila sa takmer 10 km dlhým stúpaním špeciálnej kategórie do lyžiarskeho strediska La Covatilla vo výške 1965 m.

King sa tešil po 15 km dlhom sóle v závere, keď ušiel svojim spolujazdcom z úniku. V cieli mal náskok 48 sekúnd pred Holanďanom Baukem Mollemom z tímu Trek-Segafredo a 2:38 min pred Belgičanom Dylanom Teunsom (BMC Racing).

„Nikdy v živote som netrpel viac ako dnes. Ešte stále mám pred očami hmlu. Víťazná etapa na pretekoch Grand Tour je splnený sen,“ vravel Ben King podľa webu Cyclingnews.

Slovenský cyklista Peter Sagan sa od začiatku náročnej etapy pohyboval na konci pelotónu a podľa predpokladov neprehovoril do boja o víťazstvo.

Po príchode do cieľa v tzv, gruppette na 171. mieste (odstup 29:53 min) si však udržal druhé miesto v bodovacej súťaži za Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar).

Žilinský rodák Sagan si v doterajšom priebehu Vuelty pripísal tri pódiové umiestnenia, dvakrát bol druhý a raz tretí. Celkovo patrí trojnásobnému a úradujúcemu majstrovi sveta 116. priečka s mankom 1:08:56 h na Yatesa.

Etapa 9 | Stage 9 #LaVuelta18 🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @BenKing89 gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of King’s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/4MHbNAhBzG — La Vuelta (@lavuelta) 2. septembra 2018



Na vrchole La Covatilla sa podľa predpokladov prezliekal červený dres lídra pretekov. Francúza Rudyho Molarda (Groupama-FDJ) vystriedal na čele Vuelty Brit Simon Yates z tímu Mitchelton-Scott.

Deviate miesto v etape s odstupom 2:49 min na víťaza mu stačilo na posun zo štvrtého na prvé miesto, celkovo vedie o sekundu pred Španielom Alejandrom Valverdem a 14 sekúnd pred Kolumbijčanom Nairom Quintanom (obaja Movistar). Saganov tímový kolega Emanuel Buchmann si drží skvelé 4. miesto s mankom 16 sekúnd.

Únik dňa už po pár kilometroch

Nedeľňajšou etapu s cieľom na La Covattila sa začne táto Vuelta, vyhlásil pred záverom prvého týždňa pretekov Kolumbijčan Nairo Quintana a narážal na jej dĺžku aj celkovú náročnosť so záverečným stúpaním špeciálnej kategórie do výšky 1965 m.

Únik dňa sa podľa predpokladov zrodil už po pár kilometroch a ocitla sa v ňom silná jedenástka cyklistov: Dylan Teuns (BMC Racing Team), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Ben King (Dimension Data), Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin), Thomas Leezer (LottoNL-Jumbo), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Lluis Mas (Caja Rural-Seguros RGA), Luis Angel Mate, Kenneth Vanbilsen (Cofidis) a Aritz Bagües (Euskadi-Murias).

Už po 11 km mali náskok 2:14 min a po 20 km 3:17 min. Táto skupina v úvodných 100 km spolu absolvovala prvé tri kategorizované stúpania v poradí Puerto del Pico do výšky 1735 m (I. kat., dĺžka 15,3 km, priemer 5.5%), Alto de Gredos do výšky 1600 m (III. kat., 10,1 km, 3.7%) a Puerto de Peňa Negra do výšky 1910 m (13 km, 4,5%).

Všetky tri prémie sa stali korisťou lídra priebežného poradia tejto súťaže Španiela Luisa Ángel Matého (Cofidis), ktorý mal po nich na čele náskok 40 bodov pred Francúzom Pierrom Rollandom (EF Education First – Drapac P/B Cannondale).

King mal v závere toho už plné zuby

Američan King sa 103,8 km pred cieľom stal virtuálnym lídrom celkového poradia, keď sa vzhľadom na vyše šesť a polminútový náskok skupiny v úniku dostal pred Francúza Rudyho Molarda (Groupama-FDJ). Pred 9. etapou patrila Kingovi 26. priečka s mankom 6:34 min na Molarda.

V zjazde z Puerto de la Peňa Negra sa náskok čelnej skupiny ešte zvýšil a 70 km pred cieľom bol už vyše 9-minútový. Znamenalo to, že King mal vtedy na Molarda k dobru už dve a pol minúty. Na 149. km prišla na rad rýchlostná prémia, ktorú vyhral King pred Hollensteinom a Teunsom.

Náskok utečencov narástol na takmer 10 minút, ale 40 km pred cieľom už začal výraznejšie klesať. O ďalších 20 km to bolo už pod 7 minút. Pred nástupom na cieľové stúpanie zostal vpredu osamotený King s náskokom 1:11 min pred zostávajúcimi jazdcami v úniku. Stúpanie Alto de la Covatilla malo dĺžku 9,8 km a jeho najstrmšie časti mali sklon 12%.

King mal v závere toho už plné zuby, jeho náskok pred Holanďanom Baukem Mollemom sa v posledných dvoch kilometroch zmenšil na 20 sekúnd, ale napokon sa s vypätím všetkých síl tešil z veľkého triumfu. Mollema v závere nestačil vlastnému tempu a napokon s odstupom 48 sekúnd skončil druhý. Favoritov na celkové prvenstvo doviedol do cieľa na štvrtom mieste s mankom 2:40 min Kolumbijčan Miguel Ángel López.