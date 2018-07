Video: Sagan ma v šprinte natlačil k bariéram, sťažuje sa Degenkolb po 2. etape Tour de France 2018

LA ROCHE-SUR-YON 9. júla (WebNoviny.sk) – Približne desiatka šprintérov si to rozdala o víťazstvo v 2. etape cyklistickej Tour de France, ale Nemec John Degenkolb vzdal svoj pokus niekoľko desiatok metrov pred cieľom v La Roche-sur-Yon.

Keď sa pred neho natlačil neskorší víťaz Peter Sagan, 29-ročný Nemec zdvihol ruku na znak nesúhlasu, vypustil záverečné metre a došiel do cieľa ako deviaty.

Protest Degenkolba a tímu Trek-Segafredo

Degenkolb a jeho tím Trek-Segafredo neskôr v proteste argumentovali, že Sagan ho natlačil k bariéram, ale rozhodcovská jury to nevzala do úvahy ako relevantnú sťažnosť.„Myslím si, že môj šprint bol čistý. Nevidel som ho síce ešte v televízii, ale sú tu rozhodcovia na to, aby to posúdili,“ skonštatoval Peter Sagan na webe Cyclingnews.

Pri sťažnosti Degenkolba ožili spomienky na vlaňajšiu Tour de France a Saganov vynútený odchod z pelotónu po 4. etape vo Vitteli, kde mal v šprinte údajne ohroziť Brita Marka Cavendisha (Dimension Data).

A hoci spomalené televízne zábery z viacerých uhlov ukázali, že Sagan nebol vinný za pád rýchlika z ostrova Man, slovenský majster sveta sa musel nedobrovoľne porúčať zo slávnych pretekov. Teraz niečo podobné neprichádzalo do úvahy.

Sagan nerobí nič účelovo alebo naschvál

Aj vzhľadom na „šalamúnsky“ zdôvodnený Saganov prípad sa Medzinárodná cyklistická únia rozhodla zaviesť asistenčný systém na pomoc rozhodcom. Expert na videu, ktorý má k dispozícii viacero kamier, posudzuje kontroverzné situácie na pretekoch Grand Tour a vybraných podujatiach WorldTour.

„Čo bolo pred rokom, bolo pred rokom a navyše to ani nebola moja chyba, čo sa vtedy stalo. Aj UCI to na konci sezóny uznala. Je to však minulosť a ja sa sústredím na túto Tour de France,“ vysvetlil Peter Sagan. „Každý šprint je iný, nedajú sa vzájomne porovnávať. Rozhodne počas nich nerobím nič účelovo alebo naschvál. Robím to, čo si myslím, že je správne,“ doplnil Sagan.

VIAC O TÉME TOUR DE FRANCE 2018