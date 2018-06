Video: Sagan si vo Švajčiarsku vyjazdil ďalšie pódiové umiestnenie, v závere mu chýbal priestor

GANSINGEN 11. júna (WebNoviny.sk) – Slovák Peter Sagan skončil tretí v pondelkovej 3. etape na cyklistických pretekoch Okolo Švajčiarska zaradených do kalendára WorldTour.

Šprintérska koncovka 182 km dlhej etapy so zvlneným profilom z Oberstammheimu do Gansingenu vyznela pre Taliana Sonnyho Colbrelliho z tímu Bahrain-Merida (4:39:51 h). Druhý na mokrej ceste skončil Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) a tretí bol Sagan, ktorý mal rýchlosť na víťazstvo, ale chýbal mu manévrovací priestor. Líder tímu Bora-Hangrohe sa nedokázal vtesnať do medzery medzi Colbrelliho a Gaviriu.

Sagan si udržal piate miesto

Rekordér v počte etapových triumfov na Tour de Suisse (16) Peter Sagan si udržal piatu priečku v celkovej klasifikácii, za lídrom Švajčiarom Stefanom Küngom (BMC Racing) zaostáva o 16 sekúnd. V porovnaní s mankom z nedele 28-ročný Slovák stiahol vďaka bonifikácii za 3. miesto 4 sekundy. Küng vedie s náskokom 3 sekundy pred svojimi tímovými kolegami Belgičanom Gregom van Avermaetom a Austrálčanom Richiem Portem. V bodovacej súťaži si Sagan rovnako udržal 2. miesto.

V úniku dňa sa ocitlo trio z prokontinentálnych tímov Fabien Grellier (Direct Energie), Calvin Watson (Aqua Blue Sport) a Filippo Zaccanti (Nippo-Vini Fantini), po 40 km mali už vyše štvorminútový náskok. Jazdci vpredu sa dostali aj nad 5 minút pred pelotón, ale 50 km pred cieľom to boli už len 3 minúty. V druhej polovici etapy čakalo na cyklistov päť horských prémií tretej kategórie. Približne 60 km pred koncom etapy cyklisti po prvý raz prešli cieľom a pred sebou mali dva okruhy v Gansingene a jeho okolí. Na čele pelotónu vtedy udávali tempo jazdci Bora-Hansgrohe a najmä Maciej Bodnar.

Grellier vyhral prémiu

Tridsaťpäť kilometrov pred cieľom sa náskok utečencov zmenšil na 1:15 min, ale z pelotónu si odskočil dánsky cyklista Christopher Juul Jensen (Mitchelton-Scott), ktorý sa vydal sólovo stíhať trio v úniku. Na vrchole prémie Hagenfirsterstrasse bol prvý Grellier, štvrtý Jensen zaostával o 50 sekúnd. Na začiatku posledného okruhu necelých 30 km pred koncom už za asistencie dažďa bola vpredu len dvojica Grellier – Zaccanti.

Neskôr sa k nim pridal rýchly Jensen, ale 10 km pred cieľom už nemali k dispozícii ani 20 sekúnd. Čoskoro bolo po úniku a na poslednú vrchársku prémiu dňa, tretí prejazd Hagenfirsterstrasse (dĺžka 1,8 km, priemerný sklon 7,8%) 5 km pred cieľom, sa štverala veľká skupina spolu. Petrovi Saganovi sa 6 km pred cieľom nepozdávalo tempo a posunul sa na čelo. Čoskoro mal náskok niekoľkých metrov, ale dostihli ho jazdci Sunwebu na čele s Michaelom Mathewsom. Potom sa odohralo niekoľko útokov, ale 1 km pred cieľom bola početná skupina opäť pohromade. Do záverečného šprintu sa dostalo trio Sonny Colbrelli, Fernando Gaviria a Peter Sagan, Slovák tentoraz nemal šťastie na to, aby rýchle nohy premenil na etapový triumf.

V utorok príde na rad 4. etapa z Gansingenu do Gstaadu (189 km) s vrchárskym záverom.