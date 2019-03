Video: Sagan útočil na triumf v pretekoch Tirreno-Adriatico, 6. etapa mala nečakaného víťaza

aktualizované 18. marca 17:40

JESI 18. marca (WebNoviny.sk) – Francúz Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck – Quick Step sa stal nečakaným víťazom 6. etapy na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico, zaradených do prestížneho kalendára World Tour.

Slovák Peter Sagan jazdiaci vo farbách zoskupenia Bora-Hansgrohe v záverečnom šprinte bojoval o víťazstvo, ale z nevýhodnej pozície to nedotiahol vyššie ako na piate miesto. Sagana predstihli Taliani Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) aj Elia Viviani (Deceuninck – Quick Step) a tiež Francúz Clément Venturini (AG2R La Mondiale).

V úniku bolo sedem jazdcov

Etapa z Matelice do Jesi merala 195 km a mala spočiatku zvlnený charakter s vrchárskou prémiou Valico di Pietra Rossa, čo bolo 12,3 km dlhé stúpanie s priemerom 3,4%.

V úniku dňa bola až sedmička pretekárov Davide Ballerini (Astana), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Gijs van Hoecke (CCC Team), Igor Bojev (Gazprom – Rusvelo), José Joaquín Rojas (Movistar), Dayer Quintana (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) a Benjamin King (Dimension Data).

It’s a second stage win at #TirrenoAdriatico for @alafpolak who outsprints his team-mate Elia Viviani! pic.twitter.com/ROf0jejJz6 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 18, 2019

Utvorili si vyše trojminútový náskok, ale 15 km pred cieľom to už bola iba minúta. Z aktívneho prístupu tímu Bora-Hansgrohe sa dalo vytušiť, že budú bojovať o celkový triumf v etape. Jej záver sa odohral na 12,5 km dlhom okruhu, ktorý cyklisti absolvovali trikrát.

V záverečných 12 km sa ešte o jeden útok pokúsili dvaja jazdci z úniku Talian Ballerini a Španiel Rojas a ich náskok sa pohyboval približne na úrovni 30 sekúnd. Ich snaha sa definitívne skončila 3,5 km pred cieľom, vtedy pelotón dostihol aj posledného „utečenca“ Balleriniho.

Chýbala mu tímová podpora

Jeden a pol kilometra pred cieľovou čiarou sa P. Sagan zaradil na tretie a potom aj na druhé miesto s jasným zámerom útočiť na víťazstvo. V závere mu však chýbala tímová podpora, zatiaľ čo Deceuninck – Quick Step mal vpredu jasnú prevahu a jeden z pôvodných „rozbiehačov“ špurtu Alaphilippe sa napokon nečakane stal víťazom.

Jeho favorizovaný kolega Viviani, ktorý útočil spoza Sgana, začal neskoro šprintovať a napokon skončil tretí. Alaphilippe dosiahol už druhé víťazstvo na tohtoročných Pretekoch dvoch morí a celkovo šieste v tejto sezóne.

„Nie, ja nie som šprintér. Viem však predviesť dobrý šprint najmä po náročných dňoch,“ uviedol Julian Alaphilippe aj na webe CyclingNews a ešte pokračoval: „Chceli sme to dobre pripraviť pre Eliu Vivianiho, ale v poslednom kole mi pošepol, či to nechcem skúsiť. Odpovedal som mu, oukej, budem tvoj posledný rozbiehač. Ked som pred sebou videl skvelú prácu Maxa Richezeho a ocitol som sa 200 m pred cieľovou čiarou, dal som do toho všetko a výsledok je úžasný.“

Brit Adam Yates si pohodlne postrážil líderskä pozíciu v celkovom poradí s náskokom 25 sekúnd pred Slovincom Primožom Rogličom (Jumbo-Visma). Na priebežnej tretej priečke je Dán Jakob Fuglsang o 35 sekúnd za Yatesom.

Preteky Tirreno-Adriatico vyvrcholia v utorok 7. etapou, ktorou bude individuálna časovka na 10 km so štartom aj cieľom v meste San Benedetto del Tronto.