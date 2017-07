Video: Sagan v špurte lakťom poslal Cavendisha do bariéry, Brit hrôzostrašne spadol (aktualizované)

VITTEL 4. júla (WebNoviny.sk) – Záver štvrtej etapy 104. ročníka Tour de France z Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu poznačili pády. V špurte po kontakte so slovenským cyklistom Petrom Saganom, ktorý obsadil druhé miesto, spadol Brit Mark Cavendish.

“Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť,” uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview.

Podľa televíznych informácií sa bol Sagan ospravedlniť Cavendishovi k tímovému autobusu Dimension Data.. Cavendish má po páde pravdepodobne zlomenú ruku a Tour de France sa preňho skončila.

Sagan goes to apologise to Cav.. pic.twitter.com/7Xd2kFv0L7

— Ian (@cyclingbetting) 4. júla 2017