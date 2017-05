Video: Sagan vyhral špurt pelotónu, na Okolo Kalifornie je lídrom bodovacej súťaže

SANTA CLARITA 18. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil na šiestom mieste v 4. etape pretekov Amgen Okolo Kalifornie so štartom v Santa Barbare a cieľom po 159,5 km v Santa Clarite.

Sagan ovládol finiš hlavného poľa, keď opäť zdolal kompletnú konkurenciu šprintérov na čele s Nemcami Johnom Degenkolbom a Marcelom Kittelom či Nórom Alexandrom Kristoffom.

Etapu vyhral Huffman

Krátky bol však na päticu pretekárov v úniku, ktorý trval od 7. km a úspešne ho dotiahli až do cieľa.

Dvojnásobný triumf zaznamenali cyklisti amerického kontinentálneho tímu Rally Cycling. Zvíťazil Američan Evan Huffman pred tímovým kolegom – Kanaďanom Robom Brittonom a Holanďanom Lennardom Hofstedem (Sunweb).

Sagan finišoval s odstupom 13 sekúnd. Vďaka zisku 5 bodov za šiestu priečku Sagan zvýšil svoj náskok na čele bodovacej súťaže na 14 bodov pred Marcelom Kittelom. Tretí je Huffman, ktorý zaostáva o 15 bodov.

“Nemôžem uveriť, že sa to podarilo. Je to neuveriteľné, úžasné. Počas posledných 10 km som uvažoval nad tým, ako to bude bolieť, keď to nevyjde. Do posledných 100 m som dal všetko,” skonštatoval víťazný Huffman aj na webe Cyclingnews.

Dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta Peter Sagan už raz triumfoval v tohtoročnej edícii pretekov Okolo Kalifornie. Ovládol 3. etapu z Pismo Beach do Morro Bay (192,5 km), čím povýšil svoj rekordný zápis etapových triumfov na tomto podujatí na šestnásť. Aktuálna edícia Okolo Kalifornie má po prvý raz v histórii štatút pretekov WorldTour.

Saganov tímový kolega Poliak Rafal Majka po 19. mieste vo 4. etape zostal lídrom na Okolo Kalifornie s náskokom 2 sekúnd pred Novozélanďanom Georgeom Bennettom (LottoNL-Jumbo)a 14 sekúnd pred Američanom Ianom Boswellom (Team Sky). Petrovi Saganovi patrí 34. priečka s odstupom 10:43 min.

Z ďalších Slovákov si po 4. etape výraznejšie polepšil Michael Kolář, ktorý poskočil zo 103. na 81. priečku. Za Majkom zaostáva o 22:27 min. Ďalším dvom slovenským členom tímu Bora-Hansgrohe Jurajovi Saganovi a Erikovi Baškovi patria celkovo stá, resp. stodeviata pozícia. Martin Velits z tímu Quick-Step Floors je na 129. poste.

Amgen Okolo Kalifornie 2017:

4. etapa (Santa Barbara – Santa Clarita, 159,5 km):

1. Evan Huffman (USA) Rally Cycling 3:41:52 h, 2. Rob Britton (Kan.) Rally Cycling, 3. Lennard Hofstede (Hol.) Team Sunweb, 4. Mathias Leturnier (Fr.) Cofidis, Solutions Crédits, 5. Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team – všetci rovnaký čas ako víťaz, 6. Peter Sagan Bora-Hansgrohe +13 s, … 19. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +13, … 64. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +1:43 min, … 87. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +3:29, … 117. Erik Baška Bora-Hansgrohe +11:53, … 121. Martin Velits Quick-Step Floors +11:53.

Poradie po 4. etape:

1. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe 16:04:48 h, 2. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo +2 s, 3. Ian Boswell (USA) Team Sky +14, 4. Lachlan Morton (Aus.) Dimension Data +16, 5. Robert Gesink (Hol.) LottoNL-Jumbo +45, 6. Brent Bookwalter (USA) BMC Racing +48, … 34. Peter Sagan Bora-Hansgrohe +10:43 min, … 81. Michael Kolář Bora-Hansgrohe +22:27, … 100. Juraj Sagan Bora-Hansgrohe +26:48, … 109. Erik Baška Bora-Hansgrohe +33:00, … 129. Martin Velits Quick-Step Floors +36:02.

Bodovacia súťaž:

1. Peter Sagan (SR) 32 bodov, 2. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 18, 3. Evan Huffman (USA) Rally Cycling 17, 4. Rafal Majka (Poľ.), obaja Bora-Hansgrohe 16, 5. George Bennett (N. Zél.) LottoNL-Jumbo 15, 6. , 5. Rob Britton (Kan.) Rally Cycling 14.

Zostávajúci program:

Štvrtok 18. mája – 5. etapa (Ontario – Mt. Baldy, 126 km)

Piatok 19. mája – 6. etapa (Big Bear Lake – Big Bear Lake, 24 km)

Sobota 20. mája – 7. etapa (Mountain High – Pasadena, 125 km)