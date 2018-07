Video: Sagan začal špurtovať skoro, záver 8. etapy Tour de France 2018 poznačila kolízia Gaviriu s Greipelom

AMIENS 14. júla (WebNoviny.sk) – V sobotu sa na 105. ročníku Tour de France išla ôsma etapa z Dreux do Amiens, ktorá bola rovinatá.

V závere to bola opäť bitka šprintérov o triumf a najrýchlejší bol Holanďan Dylan Groenewegen. Záverečné metre poznačila kolízia kolumbijského cyklistu Fernanda Gaviriu s Nemcom Andrém Greipelom.

Slovenský líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan otváral šprint pelotónu, v pôvodnej výsledkovej listine bol štvrtý, ale po diskvalifikácii Greipela s Gaviriom sa napokon tešil z druhého miesta.

14. júla 2018