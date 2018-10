Video: San Jose zničilo Philadelphiu, v Dallase padlo 11 gólov a v NHL aj triumfy Jets a Flames

NEW YORK 10. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti San Jose Sharks triumfovali vo Philadelphii nad Flyers jasne 8:2 v utorňajšom stretnutí NHL. Hráči kalifornského tímu strelili najviac gólov od 8. októbra 2013, keď sa v súboji proti New Yorku Rangers presadili deväťkrát.

Hostia postavili základy svojho triumfu už v prvej tretine, keď strelili štyri góly, prvé dva v priebehu jedenástich sekúnd v štvrtej minúte.

Sharks využili prvé dve presilové hry v tejto sezóne. V úvodných troch vystúpeniach hrali v početnej výhode desaťkrát, no neskórovali ani raz. „Vôbec to nevyzeralo zle. V úvodných zápasoch sa nám nedarilo využívať šance, takže som rád, že sme to prelomili,“ zhodnotil podľa nhl.com tréner San Jose Peter DeBoer.

Labanc sa blysol štyrmi asistenciami

K prvému víťazstvu „žralokov“ v riadnom hracom čase v aktuálnom ročníku prispeli najmä Joe Pavelski a Evander Kane, obaja strelili po dva góly. Syn slovenských rodičov zo Spiša Kevin Labanc sa blysol štyrmi asistenciami. Po dve asistencie si pripísali aj švédsky bek Erik Karlsson a jeho partner v druhej obrannej formácii Marc-Édouard Vlasic.

„Bolo dôležité, že sme si utvorili štvorgólové vedenie už v prvej tretine. Vedeli sme, že nemôžeme poľaviť, pretože súper má kvalitný tím a takisto mohli hocikedy skórovať štyrikrát a vyrovnať. Urobili sme všetko preto, aby sa tak nestalo a zápas sme ukončili s ôsmimi strelenými gólmi,“ uviedol Erik Karlsson.

Brankár Philadelphie Brian Elliott sa v prvom domácom stretnutí ročníka 2018/2019 prezentoval 40 zákrokmi, ale neodvrátil druhý nezdar po sebe. „Bol to náš najlepší hráč, Nebyť jeho, po prvej tretine mohol byť stav 0:8,“ pochválil 33-ročného gólmana Shayne Gostisbehere, autor gólu Flyers. Brankár Sharks Aaron Dell kryl 31 striel súpera.

Matthews prepísal históriu Toronta

O jeden gól menej ako hráči San Jose nastrieľali hokejisti Toronta Maple Leafs, na ľade Dallasu Stars zvíťazili 7:4. Po štyri body si v drese víťazného družstva pripísali Mitchell Marner (1+3) a Morgan Rielly (1+3). Dvoma gólmi sa blysli hviezdni útočníci Auston Matthews a John Tavares.

Dvadsaťjedenročný center Matthews sa stal prvým hráčom v histórii Maple Leafs, ktorý skóroval v prvých štyroch zápasoch sezóny. Dosiaľ nazbieral už desať bodov (7+3). Brankár Toronta Frederik Andersen chytil 30 streleckých pokusov súpera a dosiahol 150. triumf v kariére.

V zápase sa darilo prvej dallaskej formácii, ktorá sa postarala o všetky zásahy domácich, no ostatné päťky na ňu nenadviazali. Gólom a tromi asistenciami zaujal Tyler Seguin, o účinnú prihrávku menej si do štatistík pripísal Alexander Radulov.

Sumáre NHL

utorok

Carolina – Vancouver 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

Góly: 1. J. Staal, 12. Pesce (T. Teräväinen, Aho), 18. Aho (Ferland, T. Teräväinen), 22. Svečnikov (Slavin, D. Hamilton), 54. Foegele (J. Williams, J. Staal) – 7. Bärtschi (Edler, Ch. Tanev), 21. Horvat (Bärtschi, Boeser), 24. Bärtschi (Edler, Pettersson)

Columbus – Colorado 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Góly: 7. N. Foligno (Wennberg, Duclair), 11. Dubois (Atkinson, N. Foligno), 46. Panarin (Nutivaara, R. Murray), 52. N. Foligno (Wennberg), 58. J. Anderson – 24. MacKinnon (Rantanen, E. Johnson), 30. Söderberg (Girard, Compher)

Philadelphia – San Jose 2:8 (0:4, 1:1, 1:3)

Góly: 25. Gostisbehere (Giroux, Simmonds), 59. Simmonds (J. Voráček, Giroux) – 4. Couture, 4. Pavelski (Labanc, Vlasic), 13. Pavelski (Labanc), 17. E. Kane (Braun, Donskoi), 35. E. Kane (Vlasic, Labanc), 44. Hertl (E. Karlsson, Burns), 56. Meier (Labanc, E. Karlsson), 59. Goodrow (Sörensen)

Nashville – Calgary 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 17. E. Lindholm (J. Gaudreau), 26. Monahan (Tkachuk, J. Gaudreau), 41. Monahan (J. Gaudreau, Brodie)

Winnipeg – Los Angeles 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 11. Scheifele (B. Tanev, Morrissey), 31. Connor (Wheeler, Byfuglien) – 7. Kovaľčuk (Doughty, Iafallo)

Dallas – Toronto 4:7 (1:2, 2:3, 1:2)

Góly: 18. A. Radulov (Seguin, Heiskanen), 30. Seguin (Lindell), 39. Jamie Benn (A. Radulov, Seguin), 43. J. Klingberg (A. Radulov, Seguin) – 10. Marner (Hyman), 19. Matthews (Kapanen, Rielly), 32. Matthews (Rielly, Marner), 36. Hainsey (Kapanen, P. Lindholm), 37. Tavares (Marner, Rielly), 45. Tavares (Marner, N. Zajcev), 57. Connor Brown (Rielly, Hainsey)