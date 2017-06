Video: Šatan vyhlásil hokejovú amnestiu, pred nikým nezatvára dvere

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Ostatný viac ako mesiac priniesol v slovenskom hokeji poriadne turbulentné obdobie, ktoré by mohol trochu stabilizovať príchod nového generálneho manažéra slovenských reprezentácií Miroslava Šatana. Ten vo štvrtok podpísal zmluvu na rok s opciou a oficiálne v sobotu 1. júla nastúpi na svoj post.

“Viem, že situácia v slovenskom hokeji si vyžaduje riešenia a nový prístup. Budeme sa snažiť o novú koncepciu v reprezentačných tímoch, aby boli prepojené. Chceme, aby to bol jeden tím, ktorý spolupracuje a vychováva hráčov pre potreby A-tímu. Chceme použiť veľa bývalých hráčov, niektorí majú aj krátke trénerské skúsenosti, no ešte si pamätajú hráčsky pohľad na hokej a vedia skombinovať oba pohľady,“ povedal v piatok predpoludním Miroslav Šatan.

V súvislosti s národnými výbermi to niekdajší skúsený útočník berie tak, že začína odznova, označil to ako vyhlásenie amnestie. “Otvárame reprezentáciu nanovo, každý má dvere otvorené, ak bude mať záujem pomôcť. To je aj cesta pre celé slovenské hokejové hnutie. Veľmi dôležitá je spolupráca, aj keď sú niekedy rozdielne názory,“ povedal Šatan.

Šatan nie je spasiteľom

V ťažkej chvíli je príchod Miroslava Šatana na pozíciu GM často vnímaný ako príchod spasiteľa, no prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút upozorňuje, že to tak nie je.

„Vchádzam do situácie, do ktorej by sa asi veľa ľudí nehrnulo. Podobnú situáciu som mal ako hráč koncom deväťdesiatych rokov. Sú potrebné zmeny. Možno budúci rok nebudeme mať medailu či výrazný úspech, ale záležať bude na hráčoch a tréneroch. Verím, že počas roka či dvoch urobíme zmeny v systéme, ktoré v budúcnosti pomôžu slovenskému hokeju,“ myslí si Miroslav Šatan.

Stav, v ktorom sa slovenský hokej ocitol po májových MS 2017 v nemeckom Kolíne nad Rýnom prirovnal k situácii k hokejovom tíme, v ktorom je potrebné cez prestávku akoby vykričať si veci a nechať vytiecť emócie. „Verím, že to, čo sa udialo, vyplavilo von názory a emócie, no ak chceme napredovať, musíme tak urobiť spoluprácou. Celé to stojí na kluboch a práci s deťmi. To sa však môže ukázať v budúcnosti,“ poznamenal.

Náročné rozhodnutie, či prijať ponuku

Rozhodovanie, či Miroslav Šatan prijme ponuku od SZĽH, bolo pre samotnú hokejovú legendu, veľmi náročné. “Najťažšie bolo rozhodnutie o presune rodiny na Slovensko. Ovplyvnilo to moju rodinu. Prvé dva týždne budú náročné, pretože chceme čo najskôr vyriešiť situáciu v súvislosti s nomináciou trénerov v mládežníckych reprezentáciách,“ prezradil.

Jeho prvou úlohou a cieľom bude v najbližších dňoch obsadiť realizačné tímy mládežníckych tímov, až potom príde na rad A-tím. “V tomto prípade sa pozerám skôr do zahraničia. Kandidátov síce v hlave mám , ale všetko je otvorené,“ povedal Šatan, ktorý odmietol prezradiť ďalšie mená. Tie bude odkrývať v ďalších týždňoch po úspešných rokovaniach.

A čo Miroslava Šatana presvedčilo, aby sa ujal funkcie generálneho manažéra hokejových reprezentácií SR? “Mám pocit, že v slovenskom hokeji sa potrebujeme niekam posunúť. Presvedčili ma moji bývalí spoluhráči. Väčšina tém sa týka hokeja a jeho zlepšenia, každý to tak cíti. V minulosti to boli autá či baby, no teraz všetci hovoria najmä o hokeji. Verím, že budúcnosť bude lepšia a prídu nové prospešné projekty,“ povedal a doplnil, že projekt štartu reprezentačnej dvadsiatky v najvyššej domácej súťaži by mal pokračovať.

Takisto pripomenul, že so Zdenom Cígerom, ktorý národný tím SR viedol doteraz, má veľmi dobrý vzťah a už sa s ním rozprával aj o vzniknutej situácii. Plánuje sa stretnúť aj so Žigmundom Pálffym, ktorý v ostatnom období nahlas požadoval odvolanie šéfa SZĽH Martina Kohúta.