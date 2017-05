Video: Sato triumfoval na 500 míľ Indianapolis, preteky poznačili hrôzostrašné nehody

INDIANAPOLIS 29. mája (WebNoviny.sk) – Japonský jazdec Takuma Sato triumfoval na 101. ročníku prestížnych pretekov 500 míľ Indianapolis.

Štyridsaťročný pilot tímu Andretti Autosport sa dostal do vedenia päť kôl pred koncom a musel odraziť niekoľko útokov trojnásobného víťaza podujatia Hélia Castronevesa z Brazílie. Sato je historicky prvým Japoncom s víťazstvom v Indy 500.

V seriáli IndyCar pôsobí od roku 2010 a dosiahol len druhé prvenstvo – predtým sa tešil v sezóne 2013 v Long Beach. Na druhom mieste skončil spomenutý Castroneves, tretí finišoval nováčik Ed Jones zo Spojených arabských emirátov.

Alonsa zradil motor

Sato je bývalým jazdcom formuly 1, v kráľovskej triede motoršportu absolvoval sedem rokov a pripísal si na konto jedno pódiové umiestnenie za tretiu priečku na VC USA 2004 práve na okruhu v Indianapolise.

Šťastie nestálo pri súčasnom pretekárovi F1 Fernandovi Alonsovi, ktorý si jednorazovo odskočil do USA. Dvojnásobný majster sveta jazdil kvalitné preteky, bol niekoľkokrát vo vedení, ale 21 kôl pred koncom ho zradil motor Honda a musel odstúpiť.

“Je to škoda, prinajmenšom som si zaslúžil dokončiť. Kto vie, ako by som sa umiestnil? Celý deň prebiehal dobre, výkon bol v poriadku. Bolo celkom prekvapením, že som vedel držať tempo s týmito chlapcami. Ak sa niekedy vrátim, budem už vedieť, čo ma čaká a bude to jednoduchšie,” povedal Alonso.

Dixona vyhodilo do vzduchu

Neprešlo ani 30 minút od štartu a Alonso sa dokázal prepracovať z deviatej na vedúcu pozíciu a potom sa striedal na čele s tímovým kolegom Rossim.

V 53. kole prišlo k hrôzostrašnej nehode, Howard najprv narazil do múru a následne do neho zozadu vrazil Dixon, vyhodilo ho do vzduchu a bokom auta dopadol na betónovú stenu na druhej strane trate. Jeho vozidlo bolo rozmlátené, obaja piloti však vyviazli bez zranení.

Okamžite po incidente boli preteky prerušené a pokračovali viac ako polhodinu po havárii. Netrvalo dlho a udial sa ďalší incident, ktorý vyradil Dalyho a Harveyho. V polovici pretekov bol vo vedení Castroneves pred Hunterom-Reayom a Rossim, Alonso bol štvrtý.

Hromadná nehoda

V 120. kole sa rozbil o múr bývalý víťaz podujatia Lazier a nasledovali žlté vlajky. V 131. kole sa Alonso dostal na čelo, ale znovu sa objavili žlté vlajky pre úlomky na trati. Zakrátko musel odstúpil Hunter-Reay pre zlyhanie motora. Alonso sa následne po výmene pneumatík prepadol na 12. priečku.

Štyridsať kôl pred cieľom jazdil na prvej pozícii Chilton pred Davisonom a Kimballom, poslednému menovanému chvíľu na to zhorel motor. To isté sa prihodilo Alonsovi 21 kôl pred koncom. Za vedúcim Chiltonom sa odohráva strhujúca bitka a diváci sa mali na čo pozerať.

Sedemnásť kôl pred cieľom došlo k hromadnej nehode, mimo pretekov sa ocitlo päť monopostov. Sedem kôl pred cieľom sa do vedenia dostal Castroneves, ale hneď na to ho predstihol Sato. Japonec sa už dokázal udržať na čele a oslavoval najväčší úspech v kariére.

500 míľ Indianapolis (po 200 kolách)

výsledky

1. Takuma Sato (Jap.) Andretti Autosport, 2. Hélio Castroneves (Braz.) Team Penske +0,2011 s, 3. Ed Jones (SAE) +0,5278, 4. Max Chilton (V. Brit.) Chip Ganassi Racing +1,1365, 5. Tony Kanaan (Braz.) Chip Ganassi Racing +1,6472, 6. Juan Pablo Montoya (Kol.) Team Penske +1,7154