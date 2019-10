Video: Sekera má prvý bod v novej sezóne NHL, Černák rozdal tri „hity“ a Mantha sa blysol štyrmi gólmi

Dvaja slovenskí hokejisti zasiahli do nedeľňajších zápasov NHL, bodoval jeden z nich. Obranca Dallasu Andrej Sekera si zapísal jednu asistenciu na ľade Detroitu, ale prehru 3:4 neodvrátil. Sekera odohral 20:45 min a druhou asistenciou pri góle Roopa Hintza na 3:3 si otvoril sezónny účet v kanadskom bodovaní. Zápas ukončil aj s plusovým bodom a jednou zablokovanou strelou.

Mantha pripomenul Franzéna

V drese Detroitu bol iba jeden hrdina, ale hneď štvorgólový. Útočník Anthony Mantha strelil dva góly v druhej tretine a ďalšie dva pridal v tretej. Ten posledný bol zároveň víťazný, padol 54 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Dvadsaťpäťročný Kanaďan pripomenul husársky kúsok svojho švédskeho predchodcu v tíme Red Wings Johana Franzéna, ktorý sa 2. februára 2011 blysol dokonca piatimi zásahmi v zápase proti Ottawe.

Posledným štvorgólovým strelcom pred Manthom v NHL bol útočník Toronta John Tavares, ktorý predviedol kanonádu proti Floride 25. marca 2019.

Černák odohral vyše 21 minút

Mantha je aktuálne s piatimi gólmi najlepším strelcom novej sezóny NHL, v tabuľke produktivity mu so 7 bodmi patrí druhá priečka za 8-bodovým Mikom Zibanejadom (4+4) z New Yorku Rangers.

„Premýšľal som o pokorení tridsaťgólovej hranice pred sezónou. Po takomto štarte to musím prehodnotiť, či by to nemohlo byť aj lepšie,“ uviedol Anthony Mantha, cituje ho portál NHL. „Keď hrá takto, je zábavné s ním byť na ľade,“ pochválil spoluhráča Dylan Larkin.

Tréner Detroitu Jeff Blashill na adresu Manthu doplnil: „Hrá neporovnateľne lepšie, keď má dostatočné sebavedomie. Je vysoký a má skvelé ruky.“

Súboj Carolina – Tampa Bay sa skončil víťazstvom domáceho tímu 4:3 po predĺžení. V pridanej päťminútovke strhol víťazstvo na stranu Hurricanes Jaccob Slavin. Obranca Erik Černák absolvoval v drese Tampy Bay 21:35 min s bilanciou – 3 „hity“, 4 zablokované strely.

Dvadsaťdvaročný košický rodák zablokoval najviac striel súpera spoločne s kolegom z obrany Victorom Hedmanom.

Výsledky – NHL

nedeľa

Detroit – Dallas 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 20:45 min, 1 asistencia, 1 plusový bod, 1 zablokovaná strela

Carolina – Tampa Bay 4:3 po predĺž. (1:3, 1:0, 1:0 – 1:0)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:35 min, 3 „hity“, 4 zablokované strely

New York Islanders – Winnipeg 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)