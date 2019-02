Video: Sekera sa vrátil do kolotoča NHL, Tatar rozhodol o výhre Montrealu a hviezdou bol aj Černák

MONTREAL 20. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil víťazný gól Montrealu a stal sa treťou hviezdou pri tesnom triumfe nad Columbusom 3:2 v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Dvadsaťosemročný krídelník rozhodol o víťazstve domáceho tímu v 54. min, keď sa šikovne uvoľnil, dostal ideálnu prihrávku od Jordieho Benna priamo pred bránku súpera a poľahky skóroval.

„Jordie bol v náročnej pozícii, ale skvelo ma našiel. Mali sme očný kontakt. Ja som bol pred bránkou a už som nemal ťažkú robotu,“ uviedol podľa nhl.com Tatar, ktorý odohral necelých 17 minút.

Slovenský útočník bol v zápase strelecky mimoriadne aktívny, súperovho gólmana Sergeja Bobrovského ohrozil až šesťkrát. Do štatistík si pripísal aj jednu „plusku“.

V aktuálnej sezóne odohral 59 zápasov a na konte má už 44 bodov za 19 gólov a 25 asistencií. Montreal si v úvodnej tretine utvoril dvojgólvé vedenie, ale 11 minút pred záverečnou sirénou oň prišiel. „Tvrdo sme pracovali, aby sme sa vrátili do zápasu. Škoda, že sa nám to nepodarilo doviesť do úspešného konca,“ zhodnotil tréner Blue Jackets John Tortorella.

Nadšený obranca Sekera

Do kolotoča zápasov NHL sa vrátil po zranení achilovky obranca Andrej Sekera, Edmonton však prehral na domácom ľade s Arizonou 2:3 po samostatných nájazdoch.

Tridsaťdvaročný reprezentant SR už odohral v aktuálnom ročníku päť zápasov na kondičnom pobite v nižšej AHL, v profilige to bola jeho tohtosezónna premiéra. Na ľade bol 17:33 min, pripísal si jeden mínusový bod a prezentoval sa jedným „hitom“.

„Som nadšený. Teším sa, že som sa znovu vrátil do diania. Chce to viac času, musím sa znovu oboznámiť so systémom a dostať sa do činností, ktoré by som po 50 odohraných zápasoch robil automaticky. Musím hrať jednoducho, to je kľúč k úspechu. Rýchlo posúvať puk a prihrať prvému voľnému spoluhráčovi. Je to iba z 20 % o tele, z 80 % je o hlave. Musím sa dostať do pohody,“ povedal Sekera pre Edmonton Sun.

V zostave víťazného tímu absentoval pre chorobu útočník Richard Pánik. Arizona viedla 1:0 a deväť minút pred koncom tretej tretiny aj 2:1, ale 11 sekúnd pred uplynutí šesťdesiatich minút vyrovnal Ryan Nugent-Hopkins. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil útočník Coyotes Vinnie Hinostroza.

Hviezdou zápasu bol aj Černák

Dvadsaťjedenročný zadák Erik Černák odohral 19:12 min pri triumfe Tampy Bay na ľade Philadelphie 5:2. Aj jeho, rovnako ako Tatara, vyhlásili za tretiu hviezdu duelu.

Rodák z Košíc svoje konto obohatil o jeden plusový bod. Na súperovho brankára vyslal 1 strelu, rozdal 4 „bodyčeky“ a sám zablokoval dve strely domácich hráčov. Tampa Bay triumfovala už siedmykrát po sebe a potvrdila svoje postavenie na čele súťaže.

Hokejisti Lightning otvorili skóre v 3. min zásahom Michaila Sergačova, v 11. min viedli už 3:0. „Nemôžeme vstúpiť do zápasu takto, keď chceme víťaziť. Hrali sme proti najlepšiemu tímu v lige. V prvej tretine sa nám vôbec nedarilo, nevedeli sme sa dostať z obranného pásma a zdalo sa, že sa nám vôbec nechce. Takto to jednoducho nemôže byť,“ soptil autor jedného z dvoch gólov Philadelphie Oskar Lindblom.

Sumáre NHL

utorok

Carolina – New York Rangers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 30. Martinook (D. Hamilton, Svečnikov) – 31. C. Brickley (Chytil, DeAngelo), 47. Namestnikov (Vesey, Bučnevič)

Florida – Buffalo 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Góly: 44. Huberdeau (Vatrano, Barkov), 44. Hawryluk (Trocheck, Dadonov), 46. Barkov (Huberdeau, Vatrano), 57. Huberdeau (Barkov) – 26. Eichel (S. Reinhart, Skinner), 60. Sobotka (Girgensons, Johan Larsson)

New Jersey – Pittsburgh 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Góly: 3. Bratt (Marcus Johansson, Müller), 13. Marcus Johansson (M. Müller, Bratt), 56. Wood (Severson, Zajac) – 7. Aston-Reese (Crosby, Dumoulin), 19. Bjugstad (M. Pettersson, D. Simon), 31. Rust (Guentzel), 38. Ruhwedel (Malkin)

Philadelphia – Tampa Bay 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)

Góly: 42. Lindblom (Couturier, M. Raffl), 51. Konecny (Couturier, Sanheim) – 3. Sergačov (Stamkos, Palát), 6. Killorn (Cirelli, Erne), 11. J. T. Miller, 48. Gourde (J. T. Miller, McDonagh), 60. McDonagh

Erik Černák (Tampa Bay) 19:12 min, +1, 1 strela na bránku, 4 „hity“, zablokoval 2 strely súpera

Montreal – Columbus 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Góly: 2. M. Domi (Reilly), 18. Byron (Kotkaniemi, S. Weber), 54. TATAR (Jordie Benn, Kotkaniemi) – 22. J. Anderson (Jenner), 50. N. Foligno (J. Anderson, Jenner)

Tomáš Tatar (Montreal) 16:52 min, 1+0, +1, 6 striel na bránku

Minnesota – Anaheim 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Góly: 25. Silfverberg (D. Shore, Jones), 55. Perry (Getzlaf), 56. Kesler, 59. H. Lindholm (Henrique)

St. Louis – Toronto 3:2 po predĺžení (2:0, 0:0, 0:2 – 1:0)

Góly: 11. Schwartz (Bozak, A. Steen), 18. Parayko (Schwartz, Bozak), 61. R. O’Reilly – 47. Hyman, 48. Matthews (N. Zajcev, Kapanen)

Dallas – Nashville 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Góly: 24. Spezza (Janmark, Dickinson), 38. Lindell (Spezza, J. Klingberg), 38. Seguin (Hintz, Lindell) – 11. B. Boyle (Josi, Järnkrok), 31. Grimaldi (Hartman, Ellis), 39. F. Forsberg (Ellis), 48. Josi (Turris, Ellis), 60. Josi

Edmonton – Arizona 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 44. A. Larsson (Draisaitl, Kassian), 60. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Nurse) – 28. J. Archibald (Stepan, Chychrun), 51. Hinostroza (Hjalmarsson, Kempe), rozhod. sam. nájazd: Hinostroza

Andrej Sekera (Edmonton) 17:33 min, -1, 1 „hit“