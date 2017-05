Video: Nashville prvým finalistom Západnej konferencie, Sekerov Edmonton rozdrvil Anaheim

NASHVILLE 7. mája (WebNoviny.sk) – Spanilá play-offová jazda hokejistov Nashville Západnou konferenciou NHL dosiahla ďalšiu métu. Predators sa ako ôsmy tím po základnej časti ročníka 2016/2017 totiž predrali už do konferenčného finále, čo sa im podarilo prvý raz v klubovej histórii. V semifinále si zverenci známeho trénera Petra Lavioletta poradili so St. Louis 4:2 na zápasy, keď v nedeľňajšom šiestom stretnutí na vlastnom ľade triumfovali postupovo 3:1.

“Je to skvelý pocit. Bola to náročná séria, v ktorej bol každý zápas tesný, bola to bitka, takže máme veľkú radosť z postupu,” komentoval na webe nhl.com obranca Roman Josi. Jeho spoluhráč a ďalší skvelý zadák P.K. Subban tvrdí, že mužstvo ešte nedosiahlo svoj strop. “Myslím si, že dnes sme spravili veľký krok pre túto organizáciu aj mesto, ale to nie je náš konečný cieľ. Tým je Stanleyho pohár.”

Brankár Pekka Rinne pochytal v nedeľu 23 striel hráčov Blues a v celej sérii bol veľkou oporou svojho mužstva. “Tento úspech teraz pre nás znamená všetko. Ďalej sme sa dosiaľ nedostali. Je to skvelý pocit, ale máme pred sebou ešte kopec roboty. V hre o trofej zostanú už iba štyri tímy, všetko máme vo vlastných rukách,” podotkol 34-ročný fínsky veterán.

Odpoveď na otázku, kto bude súperom Nashvillu vo vyvrcholení Západnej konferencie, dá až rozhodujúci siedmy duel série medzi Edmontonom a Anaheimom. Oilers s nožom na krku totiž v nedeľňajšom šiestom stretnutí rozdrvili doma Ducks 7:1, keď už prvú tretinu vyhrali jasne 5:0. Slovenský obranca Andrej Sekera pre zranenie nezasiahol do súboja, v ktorom sa piatimi bodmi prezentoval nemecký útočník Leon Draisaitl – hetrik prizdobil dvoma asistenciami, Mark Letestu pridal štyri body (2+2).

“Samozrejme, sezóna visela na vlásku a všetci sme museli zabrať, čo sa nám aj podarilo. Myslím si, že všetky štyri formácie boli dnes nebezpečné,” komentoval Draisaitl, ktorý sa stal druhým najmladším hráčom Oilers v klubovej histórii (21 rokov, 194 dní) s trojgólovým zápisom v play-off po Waynovi Gretzkom.

Semifinále play-off NHL:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville – St. Louis 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) – konečný výsledok série 4:2

Góly: 21. Josi (Ekholm, Johansen), 44. Johansen (Arvidsson, F. Forsberg), 59. Järnkrok (Josi, Rinne) – 3. P. Stastny (Tarasenko, Schwartz)

Edmonton – Anaheim 7:1 (5:0, 2:1, 0:0) – stav série 3:3

Góly: 3. Draisaitl (Larsson), 8. Draisaitl (Lucic, Nurse), 9. Kassian (Letestu, G. Reinhart), 12. Letestu (Russell, Desharnais), 19. Letestu (Benning, Draisaitl), 21. Slepyšev (Maroon, Draisaitl), 36. Draisaitl (Lucic, Letestu) – 29. Rakell (Perry, Fowler)