Video: Senegal a Alžírsko sú vo finále Afrického pohára národov, Mahrez môže napodobniť Silvu

Alžírčan Riyad Mahrez môže na konci predĺženej ročníka 2018/2019 získať štvrtú tohtosezónnu trofej.

V drese anglického Manchestru City sa radoval z víťazstva v Premier League, FA Cupe aj Ligovom pohári – v piatok môže pridať aj triumf na Africkom pohári národov.

Mahrez rozhodol perfektným priamym kopom

Ak sa to Mahrezovi podarí, napodobní portugalského spoluhráča z tímu „Citizens“ Bernarda Silvu, ktorý začiatkom júna oslavoval víťazstvo v premiérovej edícii európskej Ligy národov. „Veľmi sa tešíme, že sme postúpili do finále Afrického pohára národov, pretože je to niečo neuveriteľné. Proti Nigérii to bol veľmi ťažký zápas, hlavne vo chvíľach, keď súper z jedenástky vyrovnal na 1:1 a prevzal kontrolu nad stretnutím. Na konci sme však mali priamy kop, z ktorého sme skórovali,“ vyhlásil 28-ročný Mahrez po nedeľňajšom triumfe 2:1 podľa webu Africkej futbalovej konfederácie (CAF).

Práve tento najlepší hráč anglickej Premier League v ročníku 2015/2016 perfektným priamym kopom z 95. minúte rozhodol o semifinálovom víťazstve nad Nigériou a posunul „púštne líšky“ do finále. V ňom sa ostatný raz predstavili ešte na „domácom“ šampionáte v roku 1990, keď zdolali práve Nigérijčanov a získali doteraz jediný titul afrického šampióna.

Senegal triumfoval po predĺžení

„Chlapci odohrali úžasný prvý polčas. Myslím si, že sme si toto víťazstvo zaslúžili viac. Po prestávke sme mali približne štvrťhodinku problémy, keď sme sa ocitli pod tlakom. Hráči však ukázali skvelý prístup aj duševnú silu. Gól v závere zápasu bol skvelý,“ poznamenal alžírsky tréner Djamel Belmadi.

Súperom Alžírčanov vo finále APN 2019 budú Senegalčania, ktorí v semifinále triumfovali nad reprezentantmi Tuniska 1:0 po predĺžení. V riadnom hracom čase obidva tímy zahodili po jednej penalte – najskôr v 75. minúte Tunisan Ferjani Sassi a o šesť minút neskôr aj Senegalčan Henri Saivet. Postup „levov od Terangy“ zariadil až v 100. minúte vlastným gólom tuniský stopér Dylan Bronn.

Senegal prenikol do finále APN po 17 rokoch. Protivníkovi z Alžírska sa bude snažiť odplatiť prehru zo skupinovej časti (0:1). „Som veľmi hrdý na tento moment. V roku 2002 som bol vo finále ako hráč a teraz som tu ako tréner. Cítim sa poctený, že s týmto úžasným tímom môžem napísať históriu vo finále APN, kde sme neboli 17 rokov,“ skonštatoval kouč senegalského tímu a niekdajší reprezentačný kapitán Aliou Cissé.