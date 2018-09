Video: Serena dostala mastnú pokutu za svoj výbuch zlosti vo finále US Open

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová spoznala trest za svoje výroky na adresu empajrového rozhodcu vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku, v ktorom prehrala s Japonkou Naomi Osakovou 2:6, 4:6.

Tridsaťšesťročná hráčka bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 17-tisíc amerických dolárov, no za účasť vo finále zinkasovala neporovnateľne viac – šek na 1,85 milióna USD.

Nepovolený koučing

Bývalá svetová jednotka a grandslamová multišampiónka nazvala portugalského arbitra Carlosa Ramosa klamárom, zlodejom a dokonca sexistom.

Skúsený 47-ročný rozhodca najskôr Američanke udelil varovanie za nepovolený koučing od Patricka Mouratogloua v úvodnom sete a v druhom dejstve jej zobral fiftín po ďalšom varovaní, keď v návale zlosti rozbila raketu o kurt.

Barkerová sa zastala Sereny

Serena sa nevyhla ani tretiemu varovaniu, ktoré znamenalo stratu gemu. Dôvodom bola hádka s Ramosom, počas ktorej ho označila za zlodeja. Na stranu Williamsovej sa postavila šampiónka Roland Garros 1976 Sue Barkerová, ktorá momentálne pracuje v televízii BBC.

„Sedela som viackrát na kurte a videla som urážať rozhodcu mužov, ktorí nedostali žiadne varovanie. Myslím si, že trest straty celého gemu obral divákov o možné pokračovanie zápasu v treťom sete. Tenis bol v sobotu porazený,“ povedala niekdajšia trojka svetového rebríčka.