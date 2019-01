Video: Serena na Australian Open pomstila sestru Venus a postúpila do štvrťfinále

MELBOURNE 21. januára (WebNoviny.sk) – Rumunská tenistka Simona Halepová nezopakuje vlaňajšiu finálovú účasť na na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. V pondelňajšom osemfinálovom zápase po boji podľahla Američanke Serene Williamsovej 1:6, 6:4, 4:6.

Úvodný set trval iba 20 minút, Serena v prvej hre prišla o svoj servis, získala však ďalších šesť gemov za sebou. Od druhého dejstva videli diváci vyrovnaný tenis. V desiatej hre druhého setu Serena ponúkla pri svojom servise súperke setbal, Halepová nezaváhala a vyrovnala stav setov na 1:1.

V záverečnom sete sa ako rozhodujúca ukázala siedma hra, v ktorej Rumunka prišla o svoje podanie. V 10. hre využila Američanka pri servise prvý mečbal a tešila sa z postupu do štvrťfinále.

Halepová v treťom kole zdolala Venus

Serena tak pomstila svoju sestru Venus, ktorú Halepová vyradil v treťom kole a vo štvrťfinále narazí na Petru Kvitovú. Česká tenistka a turnajová sedmička si v pondelok hladko poradila so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou 6:3, 6:1.

„Bol to skvelý zápas. Baví ma stále pokračovať v kariére práve pre takéto duely. Dnes som musela predviesť svoj najlepší tenis. Halepová je svetovou jednotkou. Ona sama dokáže stupňovať svoj výkon počas stretnutia, preto som musela reagovať rovnako. Vedela som však, že na to mám. Cítila som vo svojom výkone rezervy. Som nadšená, že som tu a môžem naďalej robiť to, čo ma baví. Stále platí, že sa oplatí bojovať a nevzdávať sa,“ uviedla Serena v rozhovore po stretnutí.

Serena sa môže vyrovnať Courtovej

Sedemnásobná miestna víťazka Serena Williamsová sa do Austrálie vrátila po ročnej pauze zapríčinenej materskými povinnosťami.

Pri svojom štarte v roku 2017 získala svoj zatiaľ posledný grandslamový titul, aj keď už v tom čase bola v ôsmom týždni tehotenstva. Pred tohtoročným štartom v Melbourne sa predstavila na Hopmanovom pohári v Perthe, kde dokázala uspieť vo všetkých troch dvojhrách.

Serena má pred sebou v Melbourne ďalšiu rekordnú métu. V prípade zisku 24. grandslamového titulu sa vyrovná na vrchole poradia v počte singlových triumfov na turnajoch veľkej štvorky legendárnej Austrálčanke Margaret Courtovej.

Vlani túto príležitosť nevyužila vo dvoch prípadoch, keď neuspela vo finále Wimbledonu a US Open. Tento rok môže zvýšiť počet singlových trofejí z Melbourne na osem.