Video: Serena skrečovala súboj bývalých jednotiek, Vondroušová a Halepová v Indian Wells pokračujú

INDIAN WELLS 11. marca (WebNoviny.sk) – Američanka Serena Williamsová neprešla cez 3. kolo dvojhry na tenisovom turnaji WTA Premier Mandatory v americkom Indian Wells.

Dvojnásobná šampiónka z Indian Wells odstúpila zo súboja so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou za stavu 3:6 a 0:1 pre vírusové ochorenie.

V súboji dvoch bývalých svetových jednotiek S. Williamsová viedla v prvom sete 3:0, ale potom získavala gemy už len jej súperka, až kým 37-ročná Američanka neodstúpila.

„Je to zvláštny pocit postúpiť bez premeneného mečbalu. Odohrala som však dobrý prvý set a to mi dáva sebadôveru do ďalších zápasov proti silným súperkám, Teším sa na ne,“ uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka Muguruzová-Blancová aj na oficiálnom webe WTA.