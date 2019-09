Video: Serena Williamsová má na US Open na dosah rekordy Evertovej aj Courtovej

Skúsená americká tenistka Serena Williamsová zatiaľ neomylne kráča na ceste za 24. grandslamovým titulom. Na tohtoročnej edícii US Open stratila zatiaľ jeden set, v druhom kole ho „pustila“ mladej krajanke Caty McNallyovej.

Tridsaťsedemročná niekdajšia svetová jednotka sa v nedeľu prebojovala už do štvrťfinále, keď si poradila s Chorvátkou Petrou Martičovou 6:3, 6:4.

V boji o prienik medzi elitné kvarteto čaká na Serenu Williamsovú čínska súperka Wang Čchiang.

V druhom sete si podvrtla členok

Američanka zdolala Martičovú kvalitnou hrou od základnej čiary, no v druhom sete si mierne podvrtla členok. Nebolo to však nič vážne a po krátkom ošetrení bez problémov dotiahla duel do víťazného konca.

„Po fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre. Hrám vždy s maximálnou intenzitou a v tom mienim pokračovať aj ďalej,“ vyhlásila Serena Williamsová podľa oficiálneho webu turnaja.

„V januári som mala vážny problém s členkom. Teraz som si pri nábehu na sieť pomyslela, že nič také sa mi nemôže teraz stať, keď som konečne zdravá. Teraz som v poriadku a uvidíme, čo bude zajtra,“ doplnila.

Útočí na 24. grandslamový titul

Šesťnásobnú víťazku dvojhry na US Open delia už len tri stretnutia od vyrovnania maxima Austrálčanky Margaret Courtovej, ktorá práve v New Yorku dosiahla v roku 1973 svoj rekordný 24. grandslamový titul. Nasadenej osmičke podujatia už na ceste do finále nestoja dvojka ani trojka „pavúka“, keďže Austrálčanka Ashleigh Bartyová aj Češka Karolína Plíškova sú z hry von.

„Nemôžem sa na to pozerať tak, že to mám teraz jednoduchšie. V každom zápase, ktorý som odohrala, proti mne stála odhodlaná súperka s cieľom odovzdať maximum. Musím hrať stopercentne proti svetovej jednotke, dvojke ale aj proti 80. hráčke rebríčka. Musím ukázať, čo vo mne je, inak pôjdem domov,“ dodala Serena.

Rodáčka z mesta Saginaw má na svojom konte už 99 singlových víťazstiev na US Open, na žiadnom inom grandslame ich nedosiahla viac. Na londýnskom Wimbledone ich má doteraz 98, na Australian Open 86 a na parížskej antuke na Roland Garros „len“ 65.

V New Yorku ju už len dva úspechy delia od vyrovnania absolútneho rekordu Chris Evertovej, ktorá na dvorcoch vo Flushing Meadows vyhrala 101 zápasov.

US Open – dvojhra žien – 4. kolo (osemfinále)

nedeľa

Serena Williamsová (USA-8) – Petra Martičová (Chor.-22) 6:3, 6:4