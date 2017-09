Video: Severná Kórea vyvinula vodíkovú bombu, jadrové testy spôsobili zemetrasenie

SOUL 3. septembra (WebNoviny.sk) – Juhokórejská armáda predpokladá, že Severná Kórea uskutočnila šiesty nukleárny test. Tvrdia to na základe silného zemetrasenia, ktoré zaznamenali u svojho severného suseda v nedeľu niekoľko hodín po tom, ako Pchjongjang oznámil, že ich vodca si prezrel vodíkovú bombu určenú pre novú medzikontinentálnu balistickú raketu.

Tento predpoklad neskôr potvrdilo aj japonské ministerstvo zahraničia.

Umelé zemetrasenie s magnitúdom 5,7 stupňa zaznamenali o 12:29 miestneho času v Kilju, v provincii Severný Hamgjong. Geologická služba Spojených štátov označila zemetrasenie za výbuch s magnitúdom 6,3. Tlačová agentúra Jonhap krátko na to informovala o ďalšom zemetrasení s magnitúdom 4,6, pričom sa odvolávala na čínske úrady, no juhokórejská meteorologická agentúra toto tvrdenia odmietla s tým, že žiadne druhé zemetrasenie nebolo.

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) uskutočnila piaty nukleárny test vlani v septembri. Ak sa ten najnovší potvrdí, bude to znamenať ďalší veľký krok Severokórejcov v ich snahe mať nukleárne rakety schopné dosiahnuť hlboko do Spojených štátov. Americké ministerstvo zahraničia sa zatiaľ nevyjadrilo. Kancelária juhokórejského prezidenta oznámila, že zasadne Národná bezpečnostná rada pod vedením prezidenta Mun Če-ina.

Vlani KĽDR uskutočnila dva jadrové testy a odvtedy pokračuje obrovským tempom v testoch ďalších zbraní, vrátane medzikontinentálnych balistických rakiet a nedávno tiež rakety stredného doletu, ktorú vystrelili ponad územie Japonska.

