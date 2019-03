Video: Shiffrinová má malý glóbus za super G, po šiestich rokoch napodobnila Mazeovú

SOLDEU – EL TARTER 14. marca (WebNoviny.sk) – Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová získala malý krištáľový glóbus za superobrovský slalom.

Vo finále Svetového pohára 2018/2019 v andorrskom Soldeu Shiffrinová skončila v super G na štvrtom mieste spoločne so svojou rakúskou súperkou Nicole Schmidhoferovou, a celkovo zvíťazila s náskokom 47 bodov práve pred Schmidhoferovou.

Tretia do partie, ktorá mohla zaútočiť na malý glóbus za super G, Tina Weiratherová z Lichtenštajnska, štvrtkové preteky nedokončila.

V Soldeu triumf Regenesburgovej

Víťazkou posledného super G ženskej sezóny sa stala Nemka Viktoria Rebensburgová s náskokom 15 stotín sekundy pred Rakúšankou Tamarou Tipplerovou a 34 stotín pred Taliankou Federicou Brignoneovou. Slovensko nemalo zastúpenie. Petra Vlhová dala prednosť tréningu pred víkendovým záverom sezóny v technických disciplínach.

Shiffrinová v tejto sezóne vyhrala troje preteky v super G vo Svetovom pohári a triumf v tejto disciplíne pridala aj na majstrovstvách sveta v Aare. Ziskom malého glóbusu za super G si dala darček k svojim 24. narodeninám, ktoré oslávila v stredu 13.3.

Fenomenálna Američanka už má v tejto sezóne isté tri krištáľové glóbusy – okrem toho za super G aj veľký za celkový triumf v SP a tiež malý za sezónne prvenstvo v slalome. V obrovskom slalome jej chýba k celkovému triumfu veľmi málo, keďže pred záverečnými pretekmi v Andorre má pred Petrou Vlhovou náskok 97 bodov.

Shiffrinová nadviazala Mazeovú

V histórii nie je veľa pretekárok, ktoré sa môžu pochváliť ziskom krištáľového glóbusu v technickej aj rýchlostnej disciplíne v tej istej sezóne Svetového pohára.

Shiffrinová v tejto štatistike po šiestich rokoch nadviazala na Slovinku Tinu Mazeovú, ktorá vtedy v sezóne 2012/2013 vybojovala glóbusy v obrovskom slalome a super G. Celkovo vtedy získala 3 malé krištáľové gule a aj veľký glóbus, v čom sa jej Shiffrinová môže tiež ešte vyrovnať.

„Je to neuveriteľné. Možno som kedysi snívala o glóbuse za super G, ale nečakala som, že to príde tak skoro. Dnešné preteky neboli jednoduché, snažila som sa jazdiť tak, aby som si poistila glóbus. Som šťastná z celkového triumfu v super G, ale ešte krajšie by bolo odchádzať z Andorry so štyrmi glóbusmi,“ uviedla Mikaela Shiffrinová v prvom interview pre organizátorov finále SP.