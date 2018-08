Video: Sagan došpurtoval v šiestej etape Vuelty v Top 10, z triumfu sa tešil Bouhanni

SAN JAVIER 30. augusta (WebNoviny.sk) – Francúzsky cyklista Nacer Bouhanni z tímu Cofidis zvíťazil vo štvrtkovej 6. etape na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa, ktorá mala rovinatý profil a viedla z Huércal-Overa a po 150,7 km vyvrcholila v San Javieri (150,7 km). V šprinte približne 40-člennej skupiny cyklistov Bouhanni zdolal Holanďana Danny van Poppela (Lotto-NL Jumbo) a Taliana Eliu Vivianiho (Quick-Step Floors).

Dvadsaťosemročný Bouhanni slávil tretí etapový triumf na Vuelte a dovedna 65. v profikariére. „Po štyroch rokoch som opäť vyhral etapu na Vuelte, preto som veľmi spokojný. Je to pre mňa úľava,“ uviedol Nacer Bouhanni v prvom televíznom interview.

Saganovi sa nepodarilo prekĺznuť dopredu

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa zapojil do záverečného šprintu, ale napokon skončil na deviatom mieste. Sagan zostal v rozhodujúcich chvíľach „zatvorený“ a nepodarilo sa mu prekĺznuť celkom dopredu a dosiahnuť pódiové umiestnenie. Na Saganovom konte zostávajú 4 etapové triumfy na Vuelte z rokov 2011 a 2015.

Aj po 6. etape zostal lídrom Vuelty Francúz Rudy Molard z tímu Groupama-FDJ. Molard vedie s náskokom 41 sekúnd pred Poliakom Michalom Kwiatkowským (Sky) a 48 sekúnd pred Nemcom v službách Bora-Hansgrohe Emanuelom Buchmannom.

Rýchlostnú prémiu najlepšie zvládol Cubero

Hneď po štarte prekvapujúco zaútočil Austrálčan Richie Porte (BMC Racing), ku ktorému sa čochvíľa pridali Jorge Cubero (Burgos-BH) a Luis Ángel Maté (Cofidis). Po 15 km už mali náskok 3:15 min a 100 km pred cieľom to boli takmer 3 minúty. Toto trio pokope prekonalo aj horskú prémiu III. kat. Alto del Garrobillo na 56,7 km (3,8 km, priemer 5.7%) s náskokom 2:42 min, prvý bol na nej a 3 body získal Španiel Maté.

Rovnaký cyklista vyhral aj ďalšiu „trojku“ na Alto Cedacero (4 km, 6.2%) a poistili si líderskú pozíciu vo vrchárskej súťaži. Štyridsaťpäť kilometrov pred páskou mali „utečenci“ k dispozícii už len 1:05 min a ich náskok sa podľa predpokladov už len znižoval. Na rýchlostnej prémii v Cartagene bol najlepší Španiel Cubero a po nej sa únik tria necelých 30 km pred cieľom skončil.

Boj v záverečných kilometroch

Zostávajúce kilometre sa zmenili na boj o čo najlepšiu pozíciu pre záverečný šprint. Vietor však rozdelil pelotón na niekoľko skupín, v tej prvej zostali viacerí favoriti na čele s Talianom Eliom Vivianim (Quick-Step Floors), Petrom Saganom (Bora-Hansgrohe) či lídrom celkovej klasifikácie Francúzom Rudym Molardom (Groupama-FDJ). Chýbali v nej však jeho krajan a tímový kolega Thibaut Pinot či Holanďan Wilco Kelderman (Sunweb), 8 km pred cieľom zaostávali o 1:40 min.

V čase, keď do konca etapy zostávalo 3,3 km, boli vpredu už aj jazdci tímu Bora-Hansgrohe so Saganom. Trojnásobný majster sveta sa aj zapojil aj do záverečného špurtu, ale nedarilo sa mu podľa predstáv. Sagan sa zavesil za Vivianiho, ale v záverečnej rovinke nemal priestor posunúť sa dopredu. Skončil na deviatom mieste, najrýchlejší bol Francúz Nacer Bouhanni a pripísal si 65. víťazstvo profesionálnej kariéry. Favorizovaný Talian Viviani skončil tretí.