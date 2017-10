Video: Silný vietor nedovolil pilotom pristáť, cestujúci prežili sekundy hrôzy

SALZBURG 30. októbra (WebNoviny.sk) – Silný vietor narobil problémy pilotom, ktorí chceli pristáť na letisku v Salzburgu. Video zverejnila televízia BBC na Twitteri. Na záberoch je vidieť, ako sa lietadlo vplyvom silného vetra „rozkývalo“ a v jednom momente sa takmer krídlom dotklo pristávacej dráhy. Piloti sa preto rozhodli nepristáť, ale vzlietnuť a letieť do Frankfurtu.

Silné búrky zasiahli v nedeľu strednú a severnú Európu, pričom zabili najmenej päť ľudí v Nemecku, Poľsku a v Českej republike. Šesťdesiattriročný dovolenkár zomrel na pobreží Nemecka v dôsledku vlnobitia, zatiaľ čo ďalší štyria ľudia v Poľsku a Česku zahynuli po tom, čo ich zasiahli padajúce stromy. Tisícky Poliakov a Čechov zostali bez elektriny, centrum nemeckého Hamburgu zaplavila voda.

