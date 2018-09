Video: Simon Yates je po triumfe v 14. etape novým lídrom Vuelty, Sagan nebojoval o víťazstvo

NAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Simon Yates sa stal víťazom sobotňajšej 14. etapy na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa. Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Mitchelton-Scott bol najsilnejší v záverečnom kilometri cieľového stúpania na Alto les Praeres s dĺžkou 4 km a priemerným sklonom 12,5 %. Rodák z Bury triumfoval s náskokom dvoch sekúnd pred dvojicou Miguel Ángel López (Astana) a Alejandro Valverde (Movistar). Etapa štartovala v Cistierne a po 171 km finišovala v Nave.

Yates sa víťazstvom opäť dostal do červeného dresu lídra, pretože jeho doterajší držiteľ Jesús Herrada zo zoskupenia Cofidis finišoval na 45. pozícii s mankom 9:16 min. Slovenský trojnásobný majster sveta Peter Sagan jazdiaci vo farbách družstva Bora-Hansgrohe podľa očakávaní nebojoval o víťazstvo, v cieli ho klasifikovali na 157. mieste s viac ako polhodinovou stratou.

Valverde má 18-bodový náskok pred Saganom

Yates má v celkovej klasifikácii 20-sekundový náskok pred Valverdem, tretia priečka s odstupom 25 sekúnd patrí jeho kolumbijskému kolegovi z Movistaru Nairovi Quintanovi. Peter Sagan figuruje na 124. mieste, za Yatesom zaostáva o 2:26:27 h. V bodovacej súťaži si Valverde upevnil vedúcu pozíciu, pred Petrom Saganom má momentálne 18-bodový náskok.

„Myslím si, že červené tričko si tentoraz zaslúžim viac. Bola to veľmi ťažká etapa, ale moment na útok som si vybral veľmi dôsledne. Neobzrel som sa za seba, kým som neprišiel na rovinatejšiu časť. Mal som mierny náskok, takže v závere som do toho dal úplne všetko. Zajtrajšie stúpanie na Lagos de Covadonga si pamätám z roku 2016. Dúfam, že budem mať rovnaké nohy ako dnes,“ povedal Simon Yates po dojazde do cieľa.

V úvode etapy sa sformoval šesťčlenný únik, do ktorého sa dostali Michal Kwiatkowski (Sky), Brent Bookwalter, Nicolas Roche (obaja BMC), Iván García (Bahrain-Merida), Thomas de Gendt (Lotto Soudal) a Michael Woods (EF-Drapac). Ich náskok sa postupne zvyšoval, pred pelotónom mali maximálne k dispozícii štvorminútový náskok. Prvé tri horské prémie Puerto de San Isidro (2. kategória, dĺžka 11 km, sklon 3 %), Alto de la Colladona (1. kat., 5,3 km, 8,1 %) a Alto de la Mozqueta (1. kat., 6,5 km, 8,7 %) sa stali korisťou Belgičana De Gendta, do vrchárskej súťaže si pripísal 25 bodov a dostal sa už na druhé miesto o 10 bodov za vedúceho Luisa Ángela Matého. V zjazde z Alto de la Mozqueta mal však mechanické problémy a jeho pobyt v úniku sa skončil. Problémy sa nevyhli ani Woodsovi, ktorý spadol.

Yates s druhým víťazstvom na Vuelte

Tridsaťpäť kilometrov pred koncom tak zostali vpredu len Kwiatkowski a dvojica BMC Bookwalter s Rochem. Potom prišlo k rozdeleniu pelotónu, v hlavnej skupine zostalo asi 30 cyklistov, ale nenachádzal sa tam v červenom drese jazdiaci Herrada. Poliak Kwiatkowski sa 24 km pred cieľom osamostatnil, pred prenasledovateľmi mal 49-sekundový náskok, Herrada zaostával už o 3:20 min. Vedúci jazdec o niečo neskôr vyhral prémiu na vrchole Alto de la Falla de los Lobos (3. kat., 5,3 km, 6,4 %). Sólo jazdca tímu Sky sa definitívne skončilo 5,2 km pred cieľom.

V záverečných štyroch kilometroch cyklisti stúpali do cieľa na Alto les Praeres, ktorý v sebe zahŕňal aj pasáž so 17-percentným sklonom.

Skupinu favoritov viedol Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Holanďan dokonca na chvíľu ušiel svojím súperom, 2,3 km pred koncom ho však dostihli. V najstrmšej sekcii zaútočil Quintana, ale ani tento ťah nebol úspešný. Kolumbijčan neskôr atakoval znovu, spolu s ním išiel krajan López, ale ani tentoraz sa im nepodarilo ujsť. V závere mal najlepšie nohy Yates a vybojoval druhé víťazstvo na Vuelte v kariére.

Nedeľňajšia 15. etapa z Ribera de Arriba na vrchol stúpania Lagos de Covadonga (178,2 km) ponúkne ďalšie vrchárske divadlo, na programe budú štyri stúpania, pričom to cieľové je zaradené do špeciálnej kategórie.