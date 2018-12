Video: Škriniar smúti a „kohúti“ sa radujú, remízy 1:1 ich posunuli do osemfinále Ligy majstrov

MILÁNO/BARCELONA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti talianskeho klubu Inter Miláno neprenikli do osemfinále Ligy majstrov 2018/2019. „Nerazzurri“ v zostave aj so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom nezvládli utorňajší zápas B-skupiny proti holandskému PSV Eindhoven.

Doma na San Sire iba remizovali 1:1 a keďže rovnako sa skončil aj druhý súbežne hraný duel na barcelonskom Camp Nou medzi miestnym FC a anglickým Tottenhamom Hotspur, Milánčania obsadili v „béčku“ konečné 3. miesto.

„Boli sme príliš nervózni. Nedokázali sme hrať s pokojom tak, ako sme chceli, takže po taktickej stránke bol v našej hre zmätok. Potrebovali sme si udržať väčšiu rovnováhu, ale namiesto toho bolo v našich radoch priveľa neporiadku,“ posťažoval sa podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA) kouč talianskeho tímu Luciano Spalletti.

Inter si namiesto účinkovania medzi najlepšou kontinentálnou šestnástkou na jar zahrá „iba“ v šestnásťfinále Európskej ligy.

V „béčku“ dovedna Inter nazbieral osem bodov rovnako ako druhý Tottenham, „kohútov“ však posunula ďalej lepšia bilancia zo vzájomných duelov (1:2 v Miláne, 1:0 v Londýne, pozn.). „Veľmi to bolí a jediní vinníci sme my, hráči, pretože sme mali vyhrať tento zápas,“ smútil záložník Matteo Politano.

Moura gólom vyfúkol Interu postup

Keď Inter v 73. min zásluhou kapitána Maura Icardiho vyrovnal na 1:1, zdalo sa, že postup mu neujde. V tom čase sa dostal o bod pred Tottenham, ktorý vtedy prehrával 0:1. Avšak, hráči Interu už druhý zásah nepridali a postupovú miestenku im napokon v 85. duelu v Barcelone vyfúkol Brazílčan Lucas Moura.

„Nemyslím si, že po vyrovnaní na 1:1 sme prestali hrať, pravdepodobne sme v tom čase už boli dosť unavení. Skúšali sme všetko. Snažili sme sa, ale bohužiaľ, druhý gól neprišiel,“ dodal Politano.

„Vedeli sme, že musíme vyhrať a keď stojíte pred úlohou dosiahnuť takýto výsledok, tlak môže byť nebezpečný. Nedokázali sme hrať s potrebným pokojom. Túžili sme pridať druhý gól, pretože Tottenham mohol kedykoľvek vyrovnať, čo sa napokon aj stalo,“ nadviazal španielsky defenzívny záložník Borja Valero.

Kouč „kohútov“ Pochettino žiaril šťastím

Keď sa tréner „Spurs“ Mauricio Pochettino dozvedel, že stretnutie v Miláne sa skončilo nerozhodne 1:1, žiaril šťastím.

„Gratulujem mojim hráčom. Myslím si, že boli fantastickí, vyvinuli enormné úsilie. Mám veľkú radosť aj kvôli našim fanúšikom. Pre klub je to obrovský úspech. Čakanie na výsledok z Milána? Boli to ťažké dve minúty, ale nakoniec sme veľmi šťastní. Pre náš klub je veľmi dôležité, že sme v LM dokázali postúpiť do ďalšej fázy,“ vyhlásil Pochettino pri mikrófóne BT Sport.

„Ukázali sme, že Tottenham patrí do vyraďovacej fázy LM. Ukázali sme skúsenosti a našu európsku vyspelosť. Nepodarilo sa nám vyhrať žiadny z úvodných troch zápasov a napriek tomu sme dokázali postúpiť,“ poznamenal dánsky „špílmacher“ Londýnčanov Christian Eriksen.

Nespokojný tréner „blaugranas“ Valverde

Barcelona mala už pred zápasom istý postup aj víťazstvo v skupine. Nerozhodným výsledkom natiahla šnúru bez prehry v domácich dueloch LM už na 29 zápasov, čím vyrovnala maximum nemeckého Bayernu Mníchov.

Lodivod „FCB“ Ernesto Valverde však nebol spokojný s prístupom mužstva po zmene strán. Barcelona mala po dlhých 12 rokoch v LM horšiu štatistiku držania lopty ako súper – 48,8 %. V decembri 2006 proti Werderu Brémy to bolo ešte menej – iba 42,9 %.

„Prvý gól nás upokojil, hrali sme dobre a dominovali sme, ale v druhom polčase ´Spurs´ začali viac riskovať a hra sa obrátila,“ skonštatoval Valverde.