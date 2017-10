Video: Škriniar strelil svoj druhý gól v Serie A, s trénerom Giampaolom si vymenili komplimenty

MILÁNO 25. októbra (WebNoviny.sk) – Utorňajší zápas 10. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Inter Miláno – Sampdoria Janov bol mimoriadnou chvíľou pre slovenského stopéra „nerazzurri“ Milana Škriniara.

Nielenže nastúpil proti klubu, odkiaľ v lete prestúpil na milánske San Siro, ale konto svojho niekdajšieho zamestnávateľa navyše zaťažil jedným presným zásahom.

V 18. min po rohovom kope brankárovi Sampdorie Christianovi Puggionimu uchmatol loptu spred rukavíc a pretlačil ju do siete.

Inter vyrovnal maximum zo sezóny 1997/1998

Inter takmer hodinu hry súpera k ničomu nepustil, počas nej si utvoril komfortný náskok 3:0. Až následne sa Janovčania viac osmelili a dvomi presnými zásahmi zdramatizovali zápas.

Pred prvým gólom hostí Škriniar trošku zaváhal, keďže zakončujúci Poliak Dawid Kownacki si zbehol poza jeho chrbát a poľahky skóroval. Čisté svedomie nemal ani brankár Samir Handanovič. Milánčania získali z úvodných desiatich kôl 26 bodov. Vyrovnali tak svoje vlastné maximum zo sezóny 1997/1998.

„Nerazzurri“ sa minimálne na 24 hodín stali lídrami súťaže a 22-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom si váži aj to.

„Sme šťastní, vždy sa snažíme zlepšovať našu hru. Každý chce byť prvý, aj keď možno iba na jednu noc,“ povedal pre Sky Sport Italia slovenský zadák, ktorý v doterajšom priebehu ligovej sezóny nevynechal ani minútu a v utorok pridal svoj druhý tohtosezónny zásah. Predtým skóroval 16. septembra v dueli 4. kola na trávniku Crotone (2:0).

Giampaolo má slabosť pre Škriniara

Tréner Sampdorie Marco Giampaolo po zápase potvrdil, že má slabosť pre slovenského mladíka, keď uviedol: „Škriniar je fantastický hráč. Je výnimočný pre svoje dve vlastnosti – je tichý a veľmi pokorný. Aj keď veľa nerozpráva, vždy o ňom viete.“

Päťdesiatročný kormidelník pochádzajúci zo Švajčiarska sa o svojom bývalom zverencovi pochvalne vyjadril už pred stretnutím. „Má v sebe naprogramovanú víťaznú mentalitu. V Sampdorii nám to predvádzal deň čo deň. Ak ste silný, zvládnete to na akomkoľvek mieste. Milan v uplynulej sezóne ukázal, že si dokáže poradiť,“ vyhlásil Giampaolo.

Škriniar mu následne komplimenty vrátil. „Giampaolo je veľmi dobrý tréner aj človek. Chcem sa mu poďakovať za všetko, čo pre mňa urobil. Doteraz som mal vždy skvelých trénerov. Veľmi mi pomáha aj súčasný kormidelník Spalletti,“ dodal účastník ME 2016 vo Francúzsku, ktorý tiež prezradil, od ktorých obrancov v Taliansku sa snaží čo najviac pochytiť. „Páči sa mi Neapolčan Koulibaly, veľa sa môžem naučiť aj Bonucciho a Mirandu,“ skonštatoval Škriniar.

Spokojný tréner Spalletti

„Dnes sme podali dobrý výkon. Mám radosť z mojich hráčov, pretože sú to skvelí profesionáli. Mali sme aj šťastie. Inkasovali sme dva góly, ale aj Sampdoria má svoju kvalitu a talentovaní hráči ako Quagliarella alebo Caprari vždy niečo vymyslia. Je to normálne. Po zápase som zašiel za Marcom Giampaolom, pretože je pre mňa ako brat. Keby sa raz mal stať trénerom Interu Miláno, budem prvý, kto si kúpi sezónnu permanentku. Keď sme sa snažili kúpiť Škriniara, bol jeden z tých, ktorí nám povedali, že to bude fantastická posila,“ povedal pre Mediaset Premium tréner Interu Luciano Spalletti.

Bývalý tréner AS Rím či Zenitu Petrohrad na adresu Škriniara tiež povedal niekoľko pozitívnych slov. „Stále sa ešte môže veľmi zlepšiť. Už pri rokovaniach o prestupe sa mi páčil. Potvrdili sa slová ľudí z nášho klubu, ktorí ho sledovali. Podľa môjho názoru doteraz predviedol iba 60 percent svojich možností. Je fyzicky silný a vie, čo má s loptou urobiť. Uvidíte, koľko klubov sa oňho ešte bude zaujímať, ale mňa to nestraší. Nemôžem sa takého niečoho obávať, pretože naši hráči nechcú odísť. Futbalisti ako Škriniar nemusia nikam odchádzať,“ cituje web intermediolan.com slová 58-ročného odborníka.