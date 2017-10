Video: Škriniar tyranizoval útočníkov AC Miláno, Icardi sa v derby blysol hetrikom

MILÁNO 16. októbra (WebNoviny.sk) – Milánskej futbalovej scéne vládnu po dvoch rokoch opäť hráči Interu. „Nerazzurri“ v nedeľňajšom stretnutí 8. kola talianskej Serie A zvíťazili nad AC Miláno 3:2.

Veľký podiel na triumfe Interu mal Argentínčan Mauro Icardi, ktorý zariadil všetky presné zásahy domáceho mužstva.

Na prvé dva ešte „rossoneri“ dokázali zareagovať vyrovnaním, no na jeho premenený pokutový kop z 90. min už nemali dostatok času niečo vymyslieť.

Spalletiho ódy na Icardiho

Inter uspel v prestížnom mestskom súboji prvýkrát od 13. septembra 2015, vtedy vyhral najtesnejším rozdielom 1:0.

„Bolo to nádherné milánske derby. Každý si ho musel vychutnať bez ohľadu na výsledok. Mauro Icardi bol dnes veľkolepý. Doslova grandiózny. Napriek veľkej zodpovednosti, ktorá leží na jeho pleciach, vždy pokorne počúva každú radu, tvrdo pracuje a snaží sa získať pre spoluhráčov čo najviac lôpt. Je to kompletný útočník,“ vyhlásil po stretnutí pre Mediaset Premium tréner Interu Luciano Spalletti.

Päťdesiatosemročný niekdajší kouč AS Rím či Zenitu Petrohrad priznal, že „Derby della Madonnina“ prinieslo duel dvoch rozdielnych polčasov.

„Do prestávky sme dobre držali loptu a prihrávkami sa nám darilo prechádzať cez súperových záložníkov rozmiestnených v tvare diamantu. V druhom dejstve sme boli až príliš hlboko zatlačení,“ dodal Spalletti, ktorý opäť zaradil do základnej zostavy aj slovenského mladíka Milana Škriniara.

Škriniar ako poistka v strede obrany

Dvadsaťdvaročného rodáka zo Žiaru nad Hronom po stretnutí pochválili aj redaktori portálu football-italia.net. Dostal od nich známku sedmičku. Lepšie hodnotenie mal akurát stredopoliar Antonio Candreva (8) a hetrikový hrdina Mauro Icardi (10).

„Škriniar ako poistka v strede obrany opäť ukázal, že je to jedna z najlepších posíl tejto sezóny. Mladý stopér v prvom polčase tyranizoval útočníkov AC Miláno a relatívne dobre sa vyrovnal s dobrou fyzickou pripravenosťou Patricka Cutroneho,“ napísal Greg Murray z football-italia.net.

Inter nazbieral v úvodných ôsmich kolách 22 bodov. Niečo také sa mu predtým podarilo ešte v sezóne 2002/2003. Tím „Internazionale“ je v tabuľke súťaže za vedúcim Neapolom, kde nastúpi už v najbližšom ligovom kole.

„Derby je vždy výnimočné a víťazstvo v poslednej možnej chvíli chutí ešte viac. Sme na správnej ceste a presne takto musíme kráčať ďalej. Hráme lepší futbal ako v minulej sezóne, ale stále je pred nami veľa práce. Dúfajme, že niečo uhráme aj v Neapole. Pre nás môže byť dôležitá výhoda, že na rozdiel od súpera tento týždeň nehráme v európskych pohároch. Neapol je najlepšie mužstvo v Taliansku, ale my sme Inter,“ zostáva optimisticky naladený chorvátsky záložník Ivan Perišič.

Smutný tréner Montella

Kormidelník AC Miláno Vincenzo Montella bol z tretej ligovej prehry po sebe smutný, no počínanie jeho zverencov sa mu páčilo.

„Odohrali sme skvelý druhý polčas a som naozaj hrdý na to, aké oduševnenie bolo v našej hre. Škoda, že sme nezískali žiadne body, ale ideme dobrým smerom a môžeme byť optimisti. Ak budeme hrať takto stále, prehry viac neprídu,“ povedal Montella, mimochodom niekdajší Spallettiho zverenec v AS Rím.

AC Miláno získal v doterajšom priebehu sezóny 12 bodov, no Montella verí, že jeho mužstvo je dostatočne silné na to, aby nakoniec ukoristilo jednu z miesteniek do Ligy majstrov.

„Pri pohľade na súčasnú tabuľku sa to zdá nemožné, ale sezóna je dlhá a stratu na súperov nad nami môžeme dohnať. Náš tím má kvalitu a verím, že 4. miesto je absolútne reálne,“ dodal bývalý vynikajúci zakončovateľ a 20-násobný taliansky reprezentant.