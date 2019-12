Video: Škriniarov Inter dosiahol historický výsledok, Milánčanov motivovalo zaváhanie Juventusu

Byť v talianskej Serie A lepší ako Juventus Turín chce od konkurentov „bianconeri“ priam nadľudské výkony. V uplynulých sezónach s tým mali najčastejšiu skúsenosť futbalisti SSC Neapol, v aktuálnom ročníku prebral štafetu milánsky Inter.

Juventus doma iba remizoval

Mužstvo zo San Sira sa po nedeľňajšom víťazstve nad SPAL Ferrara (2:1) a domácom zaváhaní „Juve“ so Sassuolom (2:2) vyšvihlo na líderský post. Môže za to vďačiť najvydarenejšiemu vstupu do sezóny v klubovej histórii. Z úvodných 14 vystúpení v Serie A vydoloval Inter až 12 triumfov, čo sa mu nikdy predtým nestalo.

„Od chvíle, ako som prišiel k tomuto tímu, pracujeme na tom, aby sme naším súperom vedeli spôsobiť problémy. Napriek tomu, že sme odohrali iba 14 zápasov, odvádzame skvelé služby. Keď protivník ako Juventus zakopne, musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste z toho vyťažili maximum,“ poznamenal kouč Interu Antonio Conte.

Niekdajší tréner talianskej reprezentácie či anglického klubu FC Chelsea by však uvítal, keby mali jeho zverenci v ďalších dueloch väčšiu kontrolu nad ich priebehom.

„Musíme dať do toho ešte viac, vyťažiť z pozitívneho entuziazmu. Zápasy potrebujeme mať pod kontrolou, pretože stačí nejaký nešťastný okamih a súboj, v ktorom si zaslúžite iba víťazstvo, sa pokojne môže skončiť remízou,“ dodal lodivod „nerazzurri“, za ktorých opäť nastúpil aj slovenský obranca Milan Škriniar.

Inter čaká na titul od sezóny 2009/2010

Podľa chorvátskeho záložníka Marcela Brozoviča hráčov Interu ešte viac hnalo dopredu, keď sa dozvedeli, že Juventus v skoršom nedeľňajšom zápase nezvíťazil.

„Vedeli sme, ako hral náš najväčší súper. Odohrali sme skvelý zápas, do ktorého všetci dali viac ako 100 percent. Momentálne sa však už sústredíme na ďalšie stretnutia – proti AS Rím a v Lige majstrov s Barcelonou,“ vyhlásil podľa klubového webu 27-ročný rodák zo Záhrebu.

Inter je 18-násobný taliansky šampión, ale najvyššiu súťaž na Apeninskom polostrove nevyhral od edície 2009/2010. Po ukončení vtedajšej 5-ročnej víťaznej šnúry v Serie A vyhral ešte v sezóne 2010/2011 domáci superpohár, Coppa Italia a MS klubov, no odvtedy už do klubovej vitríny nepribudla žiadna trofej.