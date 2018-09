Video: Skúšam to aj na tréningu, ale figuríny neskáču. Vtipne okomentoval Duda svoj gól

WOLFSBURG 17. septembra (WebNoviny.sk) – Zo slovenského futbalistu Ondreja Dudu sa stáva žolík tímu Hertha BSC Berlín v novej sezóne najvyššej nemeckej súťaže I. bundesligy. Vo dvoch zápasoch svojho tímu zaznamenal tri góly a dva z nich strelil v nadstavenom čase. Oba padli z priamych kopov, ale odlišným spôsobom.

Zatiaľ čo pred dvoma týždňami v Gelsenkirchene okrem zásahu z 15. min v šiestej minúte nadstaveného času 23-ročný stredopoliar pečatil nečakané víťazstvo hostí nad Schalke 04 2:0, uplynulý víkend vo Wolfsburgu v prvej minúte nadstaveného času poslal svoj tím do vedenia 2:1.

Tentoraz však Duda z priameho kopu nemieril pod brvno, ale šikovne využil priestor popod skákajúcich hráčov v „múre“ domácich a prízemnou strelou k bližšej žrdi poslal svoj tím do vedenia 2:1.

Mehmedi vyrovnal na 2:2

Napokon hostia z Berlína brali len bod, lebo o dve minúty neskôr Švajčiar Admir Mehmedi vyrovnal na konečných 2:2.

„Najprv som to chcel dať na brankárovu stranu, ale všimol som si, že hráči v múre sú vysokí. Tak som sa rozhodol, že to skúsim popod nich. Skúšam to aj na tréningu, ale tam figuríny neskáču,“ uviedol v dobrej nálade Ondrej Duda pre klubovú televíziu Herthy. „Pred priamym kopom som sa ešte radil so spoluhráčom Plattenhardtom, Len som sa ho spýtal, či to môžem zahrávať a on súhlasil.“

Dvadsaťtriročný rodák zo Sniny priznal, že jeho radosť z gólu by bola väčšia, keby bol za tri body. „Dostali sme potom gól v 95. min a to je smutné. Deväť bodov z troch zápasov by bola perfektná vizitka, takto ich máme sedem a ani to nie je zlé na úvod sezóny. Najbližšie hráme konečne doma, preto treba pridať ďalšie víťazstvo,“ pokračoval Duda.

Duda mal dobrú prípravu

Bývalý hráč MFK Košice a Legie Varšava dostal aj otázku, čomu vďačí za skvelý začiatok sezóny v porovnaní so slabšími predchádzajúcimi dvoma v tíme z hlavného mesta Nemecka.

„Mal som dobrú prípravu a chcem pokračovať v dobrom nastavení. Nesmiem si povedať, že stačí a zastavím sa. Ja aj celé mužstvo musíme vyťažiť z dobrého štartu aj do ďalších zápasov. Je to aj v tom, že tréner mi verí viac ako v posledných dvoch rokoch. Rovnako ma vlani limitovalo zranenie, teraz je to iné. Rozdiel je aj v tom, že mi pomáhajú spoluhráči, vzájomne si dávame motiváciu v tréningoch,“ skonštatoval najlepší strelec tímu Hertha BSC.

V neúplnej tabuľke I. bundesligy po 3. kole sú hráči Herrthy BSC na štvrtom mieste so 7 bodmi a skóre 5:2 iba dva body za lídrom Bayernom Mníchov.