Video: Skvelý Peter Sagan bojoval o triumf v tretej etape na Vuelte

ALHAURÍN DE LA TORRE 27. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v pondelkovej 3. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa.

Dvadsaťosemročný trojnásobný majster sveta v drese družstva Bora-Hansgrohe v šprintérskom závere v meste Alhaurín de la Torre nestačil na víťazného Eliu Vivianiho z tímu Quick-Step Floors a druhého Giacoma Nizzola vo farbách zoskupenia Trek-Segafredo. Štartovalo sa v Mijas a etapa mala dĺžku 178,2 km.

Dvadsaťdeväťročný Viviani si pripísal 65. víťazstvo medzi profesionálmi, šestnáste v tejto sezóne. Na španielskej Grand Tour dosiahol premiérové etapové prvenstvo pri druhom štarte.

Červený dres lídra pretekov si udržal Michal Kwiatkowski z družstva Sky. Poliak vedie s náskokom 14 sekúnd pred domácim Alejandrom Valverdem z Movistaru, priebežne tretí s odstupom 25 sekúnd je Holanďan Wilco Kelderman jazdiaci vo farbách tímu Sunweb.

