Video: Skvelý Peter Sagan skončil tretí v 18. etape pretekov Vuelta a Espaňa, hromadný špurt sa nekonal

LLEIDA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Belgický cyklista Jelle Wallays z tímu Lotto-Soudal sa stal víťazom 18. etapy pretekov Grand Tour Vuelta a Espaňa, ktorá viedla z mestečka Ejea de los Caballeros do Lleidy (181,1 km).

Po dlhšej prestávke sa mali dostať k slovu špurtéri, ktorým dokonale sedel profil bez stúpaní. Napokon ich však prekvapili muži z úniku.

Tesne za Wallaysom finišoval druhý Nór Sven Erik Byström (UAE Team Emirates) a tretie miesto obsadil slovenský reprezentant Peter Sagan vo farbách Bory-Hansgrohe, ktorému chýbalo k prvému etapovú triumfu na 73. ročníku tradičného španielskeho podujatia iba niekoľko metrov.

„Všetci očakávali hromadný špurt. Ja som si však povedal počas druhého voľného dňa, že to dnes skúsim a napokon som to dokázal. Približne 1,5 km pred cieľom mi povedal môj športový riaditeľ, že máme k dobru pol minúty, a tak som si hovoril, že túto príležitosť nemôžem preváhať. Vedel som, že Byström je rýchlejším jazdcom ako ja, ale trpezlivo som čakal na vhodný moment a potom som vyrazil,“ povedal 29-ročný Wallays v prvom televíznom rozhovore.

Úradujúci majster sveta si pripísal už piate pódiové umiestnenie v aktuálnej edícii Vuelty a v priebežnom hodnotení bodovacej súťaže poskočil na druhé miesto.

