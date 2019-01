Video: Skvelý Peter Sagan skončil tretí v druhej etape Vuelta a San Juan

PERI LAGO PUNTA NEGRA 29. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na treťom mieste v pondelkovej druhej etape 37. ročníka pretekov Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne (27.1. – 3.2.).

V šprintérskom závere etapy so štartom v Chimbase a cieľom v Peri Lago Punta Negra (132,5 km) zvíťazil francúzsky pretekár tímu Deceuninck – Quick Step Julian Alaphilippe pred Talianom Simonem Consonnim (UAE-Team Emirates).

Pondelkovú etapu skrátili organizátori o takmer 30 kilometrov, dôvodom sú vysoké teploty v Argentíne.

V úniku kvarteto cyklistov

Výraznú časť etapy strávilo v úniku kvarteto jazdcov, no posledného z nich Hamisha Schreursa (Israel Cycling Academy) pelotón dostihol necelých desať km pred cieľom. Na čele pelotónu pracovali najmä tímy Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step a UAE-Team Emirates.

V závere sa ako prvý odhodlal „odskočiť“ Alaphilippe a napokon to dotiahol až do konca. Slovenský „rýchlik“ Peter Sagan svoje snaženie pretavil v pódiové umiestnenie. Pozíciu lídra celkovej klasifikácie si udržal Kolumbijčan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates), druhý je Alaphilippe, tretí Consonni a Peter Sagan sa posunul na štvrtú priečku.

Preteky nemajú status WorldTour

Preteky Vuelta a San Juan Internacional majú 7 etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára. Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie. Treťou etapou bude krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.

Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m. Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.

Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana či Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.