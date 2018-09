Video: Skvelý Sagan opäť s pódiovým umiestnením, na Vuelte je lídrom bodovacej sútaže

BERMILLO DE SAYAGO 4. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil na druhom mieste v 10. etape na cyklistických pretekoch Vuelta a Espaňa, ktoré sú záverečným dielom tzv. Grand Tour.

Sagan v záverečnom hromadnom šprinte rovinatej etapy, ktorá mala štart v Salamance a po 177 km vyvrcholila v Bermillo de Sayago, nestačil iba na veľkého talianskeho rivala Eliu Vivianiho z tímu Quick-Step Floors.

Tretí skončil ďalší Talian Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Viviani si pripísal druhé etapové víťazstvo na tohtoročnej Vuelte, ktoré je zároveň 60. triumfom fenomenálneho belgického tímu Quick-Step Floors v aktuálnej sezóne.

Žilinský rodák P. Sagan si v doterajšom priebehu Vuelty pripísal už štvrté pódiové umiestnenie, tretíkrát bol druhý a raz tretí. Sagan sa vďaka aktuálnemu finišu na 2. priečke a 20 bodom posunul na čelo bodovacej súťaže, kde o 2 body predstihol doterajšieho lídra Španiela Alejandra Valverdeho (Mocistar). Na tretie miesto poskočil utorkový víťaz Viviani.

„Bol to možno vôbec najlepší dojazd etapy, aký sme v tomto roku absolvovali s naším tímom. Víťazstvo je dielom skvelého tímu. Vždy je dobrý pocit zdolať Sagana, vyhral som druhýkrát tento rok na Vuelte, predtým štyri etapy na Giro d´Italia. Bude náročné to niekedy v budúcnosti zopakovať,“ uviedol Elia Viviani v prvom televíznom interview.

🏁 Etapa 10 | Stage 10 #LaVuelta18

🔥🔥🔥 @eliaviviani 🔥🔥🔥

🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/5iieo0fUyE

— La Vuelta (@lavuelta) 4. septembra 2018